Ikony designu na wystawie zainspirowanej kolorami roku

Co roku Instytut Pantone wybiera kolor na nadchodzący rok. W tym roku to aż dwie barwy, które wyznaczają trendy na całym świecie. Z tej okazji w czerwcu w Desa Unicum odbędzie się wyjątkowa wystawa poświęcona tym kolorom.

REKLAMA

W dniach 9-17 czerwca w Domu Aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie zobaczyć będzie można wystawę „Yellow and Gray” zainspirowaną kolorami roku wg. Instytutu Pantone.

Wśród prezentowanych prac pojawią się ikoniczne projekty twórców takich jak m.in. Roman Modzelewski, Zbigniew Horbowy oraz Malwina Konopacka. Nie zabraknie też wybitnych dzieł sztuki. Wśród nich prace m.in. Victora Vasarely’ego, Juliana Stańczaka, Richarda Anuszkiewicza i Rafała Bujnowskiego.

17 czerwca wszystkie obiekty zostaną zlicytowane.

Inspirują projektantów wnętrz, mody i wzornictwa przemysłowego. Tegoroczne połączenie barw Pantone nawiązuje do odporności, optymizmu, nadziei i pozytywnej energii, których tak bardzo potrzebujemy by na nowo odkrywać rzeczywistość. W tym roku nietypowo, po raz drugi w dwudziestoletniej historii Instytutu, wybrany został nie jeden kolor, a dwa. Czy artyści szarość i żółć interpretowali tak samo jak eksperci Pantone? Niekoniecznie. Ale właśnie to różne spojrzenie na te same barwy zaprezentowane zostanie na wystawie „Yellow and Gray ”.

Przeczytaj także >> Trwa wystawa rzeźb Oskara Zięty

Kolor nieodłącznie kojarzy się z wystrojem wnętrz. Na wystawie nie zabraknie więc ikonicznych dla polskiego designu przedmiotów ze szkła, porcelany i ceramiki, mebli, a nawet oświetlenia. Bez wątpienia jednym z najciekawszych obiektów dla fanów designu będzie serwis „Dorota” projektu Lubomira Tomaszewskiego. Łączy on w sobie cechy przedmiotu użytkowego i awangardowej rzeźby.

Badania jakie nad formą i funkcjonalnością tego typu przedmiotów na przełomie lat 50. i 60. XX w. prowadził Tomaszewski, były unikatowe na skalę światową. Ich efekt w postaci serwisów „Dorota” i „Ina” zachwycił cały świat. W 1963 roku „Dorotę” i jej projektanta odznaczono „Złotym Medalem” na I Międzynarodowej Wystawie Form Przemysłowych w Paryżu. Serwis zakupiony został do prestiżowej kolekcji designu Victoria & Albert Muzeum w Londynie.

Międzynarodową sławę zdobyła również współczesna polska projektantka ceramiki, Malwina Konopacka. Wazony Konopackiej miały swój debiut w 2014 roku na Tokyo Designers Week. Rok później prezentowały polski design na EXPO w Mediolanie. Prezentowane były na wystawach w m.in. w Paryżu i Londynie. Projekt wazonu „Teresa” powstał w 2018 roku z okazji aukcji charytatywnej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie we współpracy z DESĄ Unicum. Z okazji wystawy Yellow and Gray Malwina Konopacka przygotowała „Teresę” w odcieniu intensywnej żółci.