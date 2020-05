Ikony designu projektują meble łazienkowe

Patricia Urquiola i Marcel Wanders to jedne z największych nazwisk współczesnego ogólnoświatowego designu. Jak wyglądają meble łazienkowe w ich interpretacji?

Metaliczne wykończenie, subtelne linie, cienkie ścianki mebli Sonar albo sentymentalne meble w serii The New Classic to idealne rozwiązanie do salonu kąpielowego, który zachowa styl oferując funkcjonalne rozwiązanie.

Seria mebli Sonar projektu Patrycji Urquiola jest oferowana w metalicznych odcieniach złotym, miedzianym lub tytanowym. Meble są wykonane z płyty meblowej lakierowanej. W połączeniu z ultracienkim blatem ceramicznym Nero Marquina inspirowanym marmurem zestaw tworzy bardzo eksluzywną i subtelną propozycję. Cienkie linie płyty meblowej i blatu świetnie pasują do umywalek Sonar z Saphirkeramik, które również mają subtelne cienkie ścianki. Bardzo lekka wizualnie kompozycja ma niespotykane kształty. Może być oferowana w wielu rozmiarach. Ciekawie prezentują się zestawy asymetryczne i dla dwojga. Do szafki można dobrać kolumnę.

Dla zwolenników sentymentalnych kształtów, ale w nowoczesnym wydaniu Laufen przygotował we współpracy z Marcelem Wandersem meble The New Classic korespondujące z pozostałymi elementami. Mimo, iż zdobienia, zaoblenia i linie nawiązują do poprzednich epok to forma oraz kolory są nowoczesne. Idealne połączenie.

Meble są oferowane w najnowszych wykończeniach: lakierowanej bieli w połysku lub szarości i fornirze czernionym dębie. Szafki są w modnych kształtach, oferowane w wielu rozmiarach. Można je nowocześnie aranżować, także asymetrycznie. Szuflady są od wewnątrz ciemnoszare. Serię uzupełniają kolumny i lustra ceramiczne, dające niezapomniane wrażenie. Wyjątkowo nastrojowym i stylowym rozwiązanie strefy ”Wash point” w tej kolekcji jest stelaż umywalkowy z litego drewna orzechowego lakierowany w naturalnym kolorze.

Wykorzystane materiały w produkcji mebli pochodzą z ekologicznych źródeł i wszędzie tam gdzie to możliwe zostały wykorzystane materiały z recyclingu.