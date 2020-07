Ikony motoryzacji Porsche na wyjątkowej wystawie

Porsche Centrum Wrocław jako jedyny salon w Polsce otrzymał certyfikat Porsche Classic Partner. Z tej okazji we wrocławskim salonie już 18 lipca wystawionych zostanie ponad 20 modeli klasycznych samochodów Porsche. Odwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć takie perełki jak Porsche 356, 912 czy 996 Millennium Edition.

- Partnerstwo Porsche Classic to ogromne wyróżnienie dla naszego salonu i ukoronowanie wieloletniego związku z klasycznymi samochodami, na które składa się m.in. coroczne zaangażowanie Porsche Centrum Wrocław w imprezę Motoclassic na zamku Topacz - mówi Krzysztof Holek, dyrektor zarządzający Porsche Centrum Wrocław, który będzie jedynym takim miejscem w Polsce i jednym z trzech w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz Porsche Centrum Wrocław, taki tytuł posiadają salony w Tallinnie i w Budapeszcie.

Pierwszym wydarzeniem związanym z otrzymaniem partnerstwa będzie wystawa klasycznych modeli Porsche we wrocławskim salonie 18 lipca br. – Nie wyobrażam sobie lepszej inauguracji partnerstwa, jak pokazanie najbardziej kultowych i historycznych modeli Porsche, które zyskały miano ikon motoryzacji. Udało nam się przygotować dla odwiedzających takie auta jak pierwszy sportowy model marki Porsche 356 w wersji Speedster, Porsche 912 czy limitowane do 911 sztuk Porsche 996 Millennium Edition. Nie chcę jednak psuć niespodzianki i od razu zdradzać wszystkiego, co przygotowaliśmy. Najlepiej zobaczyć to samemu 18 lipca – mówi Marika Horoszczak, manager ds. marketingu we wrocławskim salonie. Wystawa jest bezpłatna i dostępna dla publiczności, każdy może przyjść i z bliska obcować z historią legendarnej sportowej marki samochodowej. Osoby, dla których dotarcie do salonu tego dnia jest niemożliwe, będą mogły zobaczyć klasyczne modele na specjalnej transmisji na żywo na mediach społecznościowych Porsche Centrum Wrocław dzień wcześniej (17 lipca 2020) od godziny 19.