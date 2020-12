Ikony polskiego i światowego designu do zobaczenia w Elektrowni Powiśle

W Elektrowni Powiśle otwiera się wystawa, która prezentuje wzornicze ikony z kolekcji Piotra Płoskiego. Wystawa będzie czynna do 31 stycznia 2021 roku.

Czy można wyprofilować sklejkę tak, by oparcie fotela przypominało postawiony na sztorc kołnierz? Jak wygląda projekt siedzisk, który oczarował Jeana Paula Gaultiera do tego stopnia, że u anonimowego designera postanowił zamówić parę egzemplarzy? Czy to zbieg okoliczności, że w latach 50. XX w. w Polsce i Stanach Zjednoczonych narodziły się dwie ikony: Wire Chair Charlesa i Ray Eamsów i GRID55 Czesława Knothe wykonane ze stalowej siatki?

Śmieje się, że kiedy jego znajomi umawiają się na imprezę, często mówią: „Chodźmy do Piotrka, do muzeum”. Jednak muzealny jest jedynie rozmach, z jakim Piotr Płoski podchodzi do swojej kolekcji. Na co dzień żyje w towarzystwie skarbów wyszukanych na specjalistycznych aukcjach, w galeriach i concept store’ach, przywiezionych z zagranicznych podróży. Używa ich z pietyzmem, a kiedy przez przypadek (lub kota) coś się zniszczy - z szacunkiem konserwuje. Tak było z wiekowym fotelem Timelife Chair Eamsów, którego spękaną, skórzaną tapicerkę w słoniowym kolorze zdjął, by następnie, naklejoną na nową, ponownie zainstalować na konstrukcji, chcąc zachować spatynowany charakter materiału, a jednocześnie wyeliminować dalsze rozdarcia i ubytki.

Wszystko zaczęło się od wakacji w Sopocie. Piotrowi, wówczas nastolatkowi, spodobała się nietypowa witryna, na której wyeksponowano przeskalowany fotel. Po latach historia zatoczyła koło. Pierwszą pracę na studiach dostał właśnie u Febrü, producenta mebla, który tak go zachwycił. Potem była przygoda z pracą dla skandynawskich marek meblowych i galerii ZOOM, a wreszcie trafił do kultowej Vitry. Jej właściciel ma największą kolekcję klasyków designu na świecie, liczącą ponad 6 tysięcy siedzisk i to właśnie Vitra Design Museum przyczyniła się do stworzenia jego własnej kolekcji vintage. Właśnie teraz, kiedy wszyscy przeformatowują swoje myślenie, stawiają na rzeczy jakościowe i ponadczasowe, szukają wartości w niepewnym świecie, postano-wił pokazać zbiór nie tylko przyjaciołom, ale udostępnić go publicznie.

Kluczem do wystawy jest fenomen fotela. Dlaczego? Piotr Płoski uważa, że to papierek lakmusowy projektowego talentu; obiekt-wyzwanie, w którym trzeba pogodzić funkcję i formę. Na ekspozycji znalazło się ich kilkadziesiąt - od 100-letniego fotela dentystycznego, przez sztandarowe projekty kolejnych dekad po - przyszłą ikonę jak uważa kurator - Moroso Fjord Chair Pat-ricii Urquioli z lat 90-tych.