Ile waży odpowiedzialność? Niezwykły projekt z plastikiem w roli głównej

Filip Til, absolwent School of Form, stworzył Pamiątki Epoki Plastiku – odważniki, kalendarz i wystawę, które edukują i uświadamiają, jak żyć odpowiedzialnie.

Statystyczny obywatel Unii Europejskiej zużywa aż 200 torebek foliowych rocznie. To łącznie aż 4 kg tworzywa sztucznego.

W tym samym czasie Polak prawie dwukrotnie bije ten rekord, marnując aż 360 woreczków, czyli ponad 7 kg plastiku.

Średnia długość „życia” torby foliowej wynosi między 5 a 20 minut. Czas jej rozkładu jest o wiele dłuższy – trwa od 400 do 500 lat. Absolwent School of Form, Filip Til zastanawia się, czy dla kilku minut wygody warto zanieczyszczać ziemię i na setki lat pozostawić po sobie tony śmieci. Projektant stworzył Pamiątki Epoki Plastiku – odważniki, kalendarz i wystawę, które edukują i uświadamiają, jak żyć odpowiedzialnie. To manifest naszej spuścizny: powstał z tworzywa, które przetrwa po nas najdłużej.

- Plastik jest w naturze obcy, pomimo że jest go tak wiele. Stworzyliśmy materiał, który miał zrewolucjonizować świat. Zrobił to. Niestety przez naszą lekkomyślność zanieczyścił środowisko – ocenia Filip Til, absolwent specjalności Domestic Design w School of Form.

Plastik... i co dalej?

Od czasów starożytnych posągi, obeliski czy łuki triumfalne budowane były z marmuru i piaskowca. Klocki i kalendarz prezentowane w ramach projektu powstały ze „skał XXI w.” – tak Filip nazywa plastik, ponieważ coraz bardziej ingeruje on w naturę. To globalny problem, na który rocznie przeznaczane są miliardy dolarów z budżetów państw. Zmiana jednak nie zależy wyłącznie od pieniędzy, a od nas samych.

Pamiątki Epoki Plastiku to kolekcja figur opracowana na podstawie statystyk rocznego zużycia toreb foliowych w różnych częściach Europy. Młody projektant mówi o tym, w jakich krajach dba się o to, by zużywać jak najmniej plastikowych torebek, a gdzie problem ten jest wciąż bagatelizowany. Przykładowo Fin i Duńczyk średnio wykorzystuje tylko 4 torby rocznie, natomiast Polak i Litwin już 360.

W ramach dyplomu Filip stworzył koncepcję wystawy, na której budowle z plastikowych odważników obrazują masę miesięcznego zużycia toreb foliowych przez statystycznego mieszkańca Włoch, Polski, Litwy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandów, Niemiec, Czech, Szwecji i Finlandii. Goście ekspozycji mogą bawić się klockami i układać z nich różne konstrukcje, które pokazują zużycie plastiku w ich krajach i jednocześnie symbolizują dane państwo, np.: Pałac Kultury i Nauki – Polskę.

Tworząc zestawienie danych, chciałem pokazać, że powinniśmy się uczyć od siebie nawzajem i wspierać w rozwiązaniu wspólnego, globalnego problemu – wyjaśnia projektant.

Na wystawę składa się również kalendarz. Prezentuje on 200 toreb foliowych sprasowanych na kostkę zużytych w ciągu roku (średnia europejska). Jedna kostka w kalendarzu to jedna torebka foliowa, która waży ok. 20 g.

- Pod marketami widzę dużo porozrzucanych toreb. Mieszkam obok parku narodowego i nawet tam znajduję plastikowe odpady. To zainspirowało mnie do poruszenia tematu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko – mówi Filip Til.

Projekt w całości wykorzystuje tworzywa z recyklingu: torby foliowe, plastikowe nakrętki oraz metal (konstrukcja kalendarza). Klocki wykonane są z Polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Tworzywo pochodzi z recyklingu, są to najczęściej nakrętki od plastikowych butelek i torby foliowe. Każdy z 7 klocków to odważnik o masie: 6,5 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g i 250 g.