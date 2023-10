Iliard Architecture & Interior Design z nowym projektem wnętrz biurowych

Architekci z pracowni Iliard Architecture & Interior Design zaprojektowali wnętrza biur serwisowanych Idea Office w Krakowie. Zaglądamy do środka!

REKLAMA

Architekci z pracowni Iliard Architecture & Interior Design zaprezentowali biura serwisowane Idea Office.

Biura przygotowane zostały w budynku przy ul. Josepha Conrada w Krakowie.

Serce projektu stanowi strefa wspólna, która jest miejscem wymiany pomysłów i relaksu przy kawie.

Dominika Stygar, starszy lider zespołu projektów biurowych w Iliard: "Zależało nam na połączeniu elegancji i jakości w częściach wspólnych i energii, jasności i lekkości w pokojach do pracy indywidualnej."

Biura serwisowane i co-workingi biją rekordy popularności. Elastycznie dobierana powierzchnia biurowa, świetnie zlokalizowana stanowi remedium na zmiany, jakie nastąpiły na rynku pracy po okresie pandemii. Swoim nowym projektem Iliard Architecture & Interior Design po raz kolejny udowadnia, że projektowanie biur to jego równie silna kompetencja jak projektowanie hoteli.

Architekci z pracowni Iliard Architecture & Interior Design zaprezentowali biura serwisowane Idea Office. fot. mat. prasowe

Pomimo, że większość firm preferuje pracę w jej tradycyjnym modelu, to wszystko wskazuje na to, że praca zdalna na dobre zadomowiła się w naszej zawodowej rzeczywistości. Otwiera to szerokie pole do elastyczności w dobieraniu miejsca pracy nie tylko przez samych pracowników, którzy obecnie mogą pracować z praktycznie dowolnego miejsca na ziemi, ale także przez firmy, dla których obowiązujące wcześniej wieloletnie umowy na najem powierzchni biurowych stanowiły spory problem w świetle wciąż zmieniających się realiów prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista projektów biurowych, zrealizowanych przez Iliard Architecture & Interior Design nie jest aż tak długa, jak tych realizowanych na rynku hotelowym, jednak to właśnie za projekt budynku biurowego V.Offices biuro otrzymało liczne międzynarodowe nagrody. Krakowski obiekt w 2019 roku zyskał miano najbardziej ekologicznego budynku w Europie, zdobywając certyfikację BREEAM na poziomie 98,87, co dotychczas na polskim rynku nie zostało pobite.

Kolejne przestrzenie biurowe, wychodzące spod kreski architektów z Iliard pokazują, że ich kompetencje w obszarze projektowania budynków i ich wnętrz potrafią sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Tym razem architekci zaprezentowali biura serwisowane Idea Office, przygotowane w budynku przy ul. Josepha Conrada w Krakowie.

Architekci z pracowni Iliard Architecture & Interior Design zaprezentowali biura serwisowane Idea Office. fot. mat. prasowe

Design spotyka się z praktycznością

Idea Office to miejsce, w którym design spotyka się z praktycznością, umożliwiając firmom koncentrację na swoim biznesie w komfortowym i inspirującym otoczeniu, równocześnie zapewniając miejsca do współpracy i pracy projektowej.

Serce projektu stanowi strefa wspólna, która jest miejscem wymiany pomysłów i relaksu przy kawie. Projektowanie przyciągających części wspólnych to jeden z dominujących obecnie trendów tworzenia miejsc integrujących, budujących społeczność, który jest szczególnie pożądany w przestrzeniach co-workingowych. Miejsca do wspólnego spędzania czasu stanowią magnes m.in. dla przedstawicieli pokolenia Z, dla którego ważna jest swobodna atmosfera w miejscu pracy, warunki do współpracy i interakcji, zamiast miejsc pracy o charakterze open space’ów.

W tej części atmosferę przytulności i spokoju tworzą ciepłe akcenty ciemnego i jasnego drewna, miedziane dodatki, brązowe odcienie ścian oraz zieleń. Wokół niej zaplanowano indywidualne pokoje biurowe zapewniające skupienie i ciszę podczas pracy. W nich dominują stonowane odcienie szarości, grafitu i antracytu z żółtymi i pomarańczowymi akcentami, miękkie tkaniny obiciowe, naturalne drewno i akcenty zieleni dzięki naturalnym roślinom wypełniającym przestrzeń.