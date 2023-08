Iliard odświeżył strefy wspólne znanego krakowskiego hotelu

Hotel Park Inn by Radisson Kraków we współpracy z pracownią Iliard Architecture & Interior Design odświeżył części wspólne. Zadaniem architektów było dopasowanie recepcji, restauracji hotelowej oraz strefy baru do nowego standardu sieci Radisson.

Krakowski hotel Park Inn by Radisson zyskał odnowione przestrzenie wspólne.

Architekci z pracowni Iliard Architecture & Interior Design postawili na efekt lifestyle'owego, lekkiego i przyjemnego w odbiorze obiektu.

Krakowski hotel Park Inn by Radisson swoją ofertę kieruje do gości biznesowych i turystów, dla których jego położenie pełni kluczową rolę, dlatego jego wnętrze ma cechować energia, lekkość i przytulność, jednak z nutami klasycznych materiałów wykończeniowych, wzorów i stylistyki, podnoszących komfort jego odbioru w oczach gości. Architekci obiektu operują mixem kolorów, tkanin i struktur, poprzez co uzyskali efekt lifestyle'owego, lekkiego i przyjemnego w odbiorze obiektu. W zaprojektowanych na nowo wnętrzach pojawiają się akcenty w barwach oliwki, brązu i bieli z akcentami różu, żółci i pomarańczy. Nowoczesność wnętrz podkreślają wielobarwne lampy i okładziny podłogowe oraz jasnozielone płytki, które stanowią materiał wykończeniowy słupów. Klasyczne akcenty we wnętrzach wprowadzają dodatki nawiązujące do sof w stylu Chesterfield, wzory dywanów oraz okładziny ścienne i kamiennych stolików z blatami Carrara.

W ramach odświeżenia wnętrz wymienione zostały posadzki, okładziny ścienne i okleiny. Architekci zaproponowali drewniane wykończenie baru i recepcji, wprowadzili nowe grafiki na ściany, roślinność i dekoracje. Drewniane, ażurowe konstrukcje zapewniają intymność i klimatyczność wydzielonych miejsc do spędzania czasu w barze, restauracji w pobliżu strefy wejściowej do hotelu.

Głównym akcentem baru, któremu nadano nazwę Vibes jest drewniany kontuar, wykonany z ciemnego drewna z lamelami. Goście mogą korzystać w wielu stref, które wypełniają obszerne, głębokie sofy i fotele, wykonane z przytulnych tkanin, zapewniających komfort i relaks po dniu wypełnionym spotkaniami lub zwiedzaniem miasta. Dla gości, przygotowano także standardowe i podwyższone stoliki barowe położone w obszernych hotelowych witrynach oraz zapewniające intymność strefy w głębi baru. Restaurację wypełniają stoły wykonane z klasycznych materiałów jak kamienne kompozyty i drewno, a energii nadają różnorodne barwy i style mebli, wśród których są fotele obite tkaninami oraz energiczne, żółte i zielone krzesła. Architekci zapewnili także możliwość wydzielania poszczególnych stref w barze i restauracji poprzez tkaniny zawieszone na suficie oraz poprowadzone od podłogi do sufitu drewniane konstrukcje z jasnego drewna.

