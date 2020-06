Industrialne biura w Wola Retro. Mocno surowa przestrzeń w oryginalnym kształcie

Loftowe wnętrza charakteryzują się odkrytymi cegłami, oryginalnymi sufitami czy wyjątkowo wysokimi pomieszczeniami. Industrialne przestrzenie odnajdziemy w warszawskim kompleksie Wola Retro projektu Kuryłowicz&Associates.

REKLAMA

Oryginalne industrialne wnętrza zlokalizowane w centrum dużych miast są wciąż dość rzadką okazją na rynku nieruchomości. Z pewnością przypadną do gustu młodym i kreatywnym zespołom. Swobodna i artystyczna aranżacja loftowych przestrzeni tworzy niepowtarzalną atmosferę. Doceniają ją nie tylko pracownicy, ale również partnerzy i klienci odwiedzający biura. Miejsca tego typu stanowią wizytówkę dynamicznie rozwijających się firm.

Surowe powierzchnie w ich oryginalnym kształcie oferuje kompleks Wola Retro. Biurowiec ten znajduje się w sercu stołecznej Woli. Obiekt połączył w sobie nowoczesne rozwiązania z industrialnym klimatem i szacunkiem do historii miejsca, w którym został wybudowany. Jego niższa, 4-piętrowa część, to przedwojenny gmach, stworzony przez duet wybitnych polskich architektów: Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę. Po gruntownej modernizacji został on zespolony z nowo powstałym 14-piętrowym obiektem biurowym. Za projekt Wola Retro odpowiadają architekci z biura Kuryłowicz&Associates: prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz, dr Piotr Żabicki, Piotr Kuczyński, Mariusz Sułek, Tomasz Kopeć, Marcin Klukowski i Łukasz Węcławski.

- Jako projektanci staramy się kontynuować architektoniczną myśl założyciela naszej pracowni, profesora Stefana Kuryłowicza. Podejmujemy poetycki i introspekcyjny pogląd na okolicę, by tworzyć budynki, które są ściśle związane jednocześnie z lokalnym charakterem miasta, jak i poczuciem międzynarodowego splendoru. W projekcie Wola Retro udało nam się połączyć te cechy. Kompleks posiada niespotykaną w innych nieruchomościach biurowych industrialną naturę. Charakterystyczne dla ówczesnej epoki zaokrąglone ściany szczytowe i betonowy dach w formie kolebek w części historycznej obiektu tworzą wspaniałe otoczenie dla nowych elewacji – mówi profesor Ewa Kuryłowicz, Kuryłowicz&Associates.

Przedwojenna część biurowca w 2012 roku została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Prace modernizacyjne musiały być prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora. Dzięki temu, a także dzięki pracy renomowanych architektów, Wola Retro może dzisiaj pochwalić się unikalnym loftowym klimatem wnętrz.

- W Wola Retro wnętrza historycznego budynku łączą się z wnętrzami nowoczesnego biurowca. Dzięki temu biura powstające w obiekcie to prawdziwe architektoniczne perełki. Klimat obiektu doceniają nie tylko firmy. Industrialny charakter stał się też prawdziwym atutem jednej z największych wystaw warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – Coming Out 2019, która odbyła się na powierzchni niemal 3 tys. mkw. naszego kompleksu– mówi Izabela Miśta-Brzeska, Leasing Manager Develia S.A.