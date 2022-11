Industrialne biuro pełne kolorów inspirowanych architektonicznym software

Najnowszy projekt biura spod kreski mode:lina jest połączeniem dobrego industrialnego stylu oraz kolorów inspirowanych architektonicznym software. Zaglądamy do siedziby Demiurg w Poznaniu.

Demiurg zaprosił architektów z pracowni mode:lina do zaprojektowania wnętrza poznańskiego biura.

Anna Kazecka-Włodarczyk, mode:lina: "Razem z zespołem staraliśmy się wykorzystać potencjał, jaki dawał nam budynek. Całość założenia została przez nas uzupełniona nowoczesnymi meblami polskich projektantów".

Architekci zestawili industrialny styl oraz kolory inspirowane architektonicznym software.

W dzielnicy Górczyn w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego rok wcześniej charakterystycznego biura z bunkrem, powstał kolejny, wyjątkowy budynek firmy Demiurg. Do kompleksowego projektowania wnętrz ponownie zaproszono zespół mode:lina.

Wykorzystane we wnętrzu wyraziste kolory tworzące geometryczne kształty są bezpośrednim nawiązaniem do programów typu CAD- używanych przez projektantów, a tym samym związanych z branżą, którą reprezentuje Demiurg, fot. Patryk Lewiński

Nowy budynek biurowy to prosta i nowoczesna forma będąca połączeniem delikatnego drewna elewacyjnego oraz dużych przeszkleń. Architekci wnętrz w swojej koncepcji bezpośrednio nawiązali do charakteru budynku oraz do profilu działalności jego użytkowników.

Kolor, który przełamuje surowość wnętrza

Deski użyte we wnętrzu nawiązują do materiału użytego na elewacji budynku i ocieplają przestrzeń. Kolejną pochodną tego materiału jest użyta przez nas sklejka o podobnej funkcji. Wykorzystane we wnętrzu wyraziste kolory tworzące geometryczne kształty są bezpośrednim nawiązaniem do programów typu CAD- używanych przez projektantów, a tym samym związanych z branżą, którą reprezentuje Demiurg. Jednocześnie użyte kolory przełamują też surowość wnętrza i tworzą przestrzeń do pracy dla nowoczesnego zespołu.

Inspiracja branżą budowlaną w wystroju objawia się także w zachowaniu surowych ścian, betonie i sposobie poprowadzenia przewodów natynkowych. Razem z zespołem staraliśmy się wykorzystać potencjał, jaki dawał nam budynek. Całość założenia została przez nas uzupełniona nowoczesnymi meblami polskich projektantów – opowiada Anna Kazecka- Włodarczyk, architektka w biurze projektowym mode:lina.

Na parterze strefa wejściowa, sala konferencyjna i kuchnia, a na piętrze budki telefoniczne stanowią niejako niezależne, wstawione do wnętrza bryły, których elewacje nawiązują do zewnętrznej fasady budynku. Drewniane listwy na ścianach dodatkowo poprawiają akustykę w surowym, industrialnym wnętrzu.

Efektowne spiralne schody w siedzibie Demiurg, fot. Patryk Lewiński

Innym, bardzo wyrazistym elementem tej przestrzeni jest kolorystyczne odcięcie czoła antresoli wraz z okalającym je sufitem i ścianami - ich płaszczyzny, niezwykle efektowne spiralne schody oraz balustrada z blatem na piętrze stanowią jednolitą plamę w intensywnej barwie indygo. Drugim żywym kolorystycznym dopełnieniem surowych materiałów są żywe pomarańczowe okręgi przechodzące z betonowych stropów na ściany z bloczków oraz do wnętrz budek telefonicznych w formie paneli akustycznych.

Połączenie mocnych kolorów z delikatnymi szarościami naturalnego betonu stanowi idealne tło dla wyrazistych czarnych elementów takich jak stolarka aluminiowa, lampy z wyeksponowanymi wyłącznikami i instalacjami elektrycznymi oraz meble polskich producentów: Bejot, Noti, MDD. Wnętrza powoli wypełniają się także pracami młodych polskich artystów.

Zabiegi zastosowane przez projektantów nie tylko robią duże wrażenie z perspektywy samych wnętrz, ale także stanowią niezwykle interesujący obraz widziany przez ogromne przeszklenia z poziomu ulicy.

PROJEKT: G2 Office

DESIGN: mode:lina

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk

REALIZACJA: październik 2022

LOKALIZACJA: Górnicza 2, 60-107 Poznań

POWIERZCHNIA: 250 mkw.

ZDJĘCIA: Patryk Lewiński