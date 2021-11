Industrialne inspiracje w eleganckim stylu. Biuro w Browarach Warszawskich według Broadway Malyan

Renomowana pracownia Broadway Malyan zaprojektowała wnętrza biura instytucji finansowej położonego we wnętrzach Browarów Warszawskich na Woli. Na trzech piętrach i blisko 3,5 tys. mkw. powierzchni stworzyli przestrzeń pełną zieleni i subtelnych odwołań do industrialnego dziedzictwa lokalizacji utrzymanych w eleganckim tonie.

Architekci pracowni Broadway Malyan zaprojektowali w Browarach Warszawskich biuro nawiązujące do tożsamości miejsca, z eleganckim sznytem.

Na trzech piętrach zaprojektowano open space, sale do spotkań, przestronną kuchnię z jadalnią i różnej wielkości focus roomy.

Wnętrza, zgodnie z życzeniem klienta, zaprojektowano w duchu biophilic design, z dużą ilością zieleni.

Niezwykła lokalizacja na poprzemysłowych terenach warszawskiej Woli, w kompleksie o niezwykłej architekturze spod kreski JEMS Architekci ukształtowała układ i charakter projektu. Projektanci Broadway Malyan czerpali inspiracje z niezwykłego klimatu miejsca, jego historii i szerszego kontekstu.

Na biurowych open space'ach dominuje stonowana kolorystyka, z przewagą spokojnych szarości gdzieniegdzie ożywionych żółtą barwą, podyktowana odgórnym standardem klienta. W pozostałych przestrzeniach architekci mogli popuścić wodze fantazji.

Przemysłowe inspiracje w eleganckim tonie

We wnętrzach nowego biura znajdziemy odwołania do charakterystycznej dla lokalizacji palety barw, różnorodności wzorów i faktur oraz rytmicznych industrialnych form. Architekci podkreślają jednak, że – choć inspirowali się industrialną lokalizacją – to ich intencją nie było kopiowanie, a stworzenie własnej wariacji na temat poprzemysłowego miejsca.

Stąd też na przykład, choć zastosowana w projekcie wnętrza miedź nawiązuje do przemysłowych materiałów i kortenowej elewacji sąsiadujących nieopodal Apartamentów przy Warzelni, jest ona delikatniejsza i bardziej elegancka niż klasyczna industrialna stylistyka. Podobnie jest z zastosowanymi lampami z półprzezroczystego szkła, które luźno nawiązują do przemysłowej estetyki, ale są zdecydowanie bardziej „soft” niż „loft”.

Z elegancką aranżacją harmonizują ciemne, monochromatyczne powierzchnie frontów zabudowy meblowej i tak samo wykończone drzwi w korytarzach. Solidne ścianki działowe ustawione prostopadle do fasad budynku wieńczą miedziane panele - są nawiązaniem do kotłów browarniczych, ale jednocześnie budują we wnętrzu przytulną i elegancką atmosferę. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej założeniem architektów, którzy postawili na elegancką wariację nt. industrialnej estetyki, panele zostały zaimpregnowane. W zależności od miejsca, w jakim zostały usytuowane, ścianki pełnią dodatkowe funkcje: są osobistymi szafkami, skrywają tablice lub sprzęt AV.

Komfort pracy

Wnętrza biurowe oferują przestrzenie dostosowane do pracy o różnym charakterze. Obok klasycznych open space'ów, zaprojektowano przestrzenie wspólne, idealne do luźniejszych rozmów, w których można wygodnie usiąść na kanapie lub... wiszącym siedzisku-huśtawce, klasyczne sale konferencyjne, a także focus roomy. Te ostatnie, w zależności od wielkości, mają jedno lub dwa miejsca siedzące oraz biurko, umożliwiające zarówno indywidualną pracę w skupieniu, jak i spotkania 1 na 1.