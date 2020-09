Industrialnie i minimalistycznie. Zaglądamy do jednego z pierwszych salonów Weekday w Polsce

Weekday to marka z portfolio szwedzkiej grupy H&M, która łączy modę młodzieżową ze stylem ulicy. Sklep Weekday w Elektrowni Powiśle, w budynku dawnej elektrowni położonej nad Wisłą, tuż przy Bulwarach Wiślanych, to pierwszy salon tej marki w Warszawie i drugi w Polsce. Projekt wnętrza butiku przygotowała firma ZatoZato na podstawie koncepcji działu projektowego Weekday i H&M.

REKLAMA

Szwedzka marka Weekday, założona w 2002 roku, promuje pewność siebie i swobodę wyrazu poprzez styl. W swoich kolekcjach i kampaniach porusza wiele ważnych tematów, m.in. inkluzywności (otwartości, włączania każdej osoby) i równouprawnienia, oraz odnosi się do aktualnych wydarzeń i trendów w popkulturze. Założyciele i projektanci marki starają się wcielać w życie ideę mody zrównoważonej. Jesienią ubiegłego roku marka weszła na polski rynek, otwierając pierwszy butik w Krakowie.

Sklep Weekday w Elektrowni Powiśle, w budynku dawnej elektrowni położonej nad Wisłą, tuż przy Bulwarach Wiślanych, to pierwszy salon tej marki w Warszawie i drugi w Polsce. Zajmuje on trzy poziomy: „-1”, „0” i „+1” połączone wewnętrzną klatką schodową. Na wszystkich kondygnacjach, na powierzchni 430 mkw. wykonano bezspoinową posadzkę żywiczną Peran SL, w jednolitym czarnym kolorze, w satynowym wykończeniu, której producentem jest Flowcrete Polska. - W przypadku butiku Weekday w Elektrowni Powiśle doskonale wiedzieliśmy, jaki efekt chcemy uzyskać na posadzce. Gładka, jednobarwna powierzchnia w czarnym kolorze stanowi ważny element prostego, minimalistycznego i nowoczesnego wnętrza. Dominują w nim takie materiały, jak stal, szkło, beton, surowe drewno i cegła. Jedyne plamy koloru to przemysłowa klatka schodowa w intensywnym, fluorescencyjnym odcieniu limonki i dekoracje w formie neonów – powiedziała Ewa Szafruga, kierownik projektu w grupie H&M, odpowiedzialna za aranżację wnętrz salonów Weekday.