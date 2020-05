Inicjatywa #polskiekupujesz zmieni postawy konsumenckie Polaków?

Już ponad 300 firm, w tym Mr. ZIGGI Zygmunta Chajzera, księgarnia internetowa Gandalf czy marki modowe takie jak By Insomnia i Gabriella włączyło się do projektu #polskiekupujesz. Inicjatywa ma zmieniać postawy konsumenckie Polaków i wspierać lokalnych przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii. = Jesteśmy przekonani, że nasze codziennie wybory konsumenckie wpływają na całą gospodarkę i mogą chronić miejsca pracy - mówi Mateusz Lipski, inicjator przedsięwzięcia.

Koronawirus zatrząsnął światową gospodarką. Ostre wyhamowanie dotkliwie wpłynęło też na polski rynek – zarówno duże zakłady, jak i mniejsze firmy zajmujące się produkcją i usługami, walczą każdego dnia o przetrwanie oraz zachowanie zatrudnienia pracowników. Oprócz wielkich systemowych rozwiązań i programów wsparcia, ważne okazują się inicjatywy, które nie tylko pomagają przedsiębiorstwom w kontynuacji ich codziennego funkcjonowania, ale też zachęcą do zmiany postaw polskich konsumentów.

Korzystanie z usług rodzimych przedsiębiorstw i kupowanie ich produktów to jeden z najłatwiejszych sposobów wsparcia, którego polskiemu biznesowi może udzielić każdy. #polskiekupujesz służy codziennemu budowaniu tej powszechnej świadomości.

– Działamy dwutorowo: z jednej strony prowadzimy komunikację do konsumentów, budując w nich poczucie współodpowiedzialności za gospodarkę i staramy się im uświadamiać, że codzienny wybór zakupowy, nawet ten najdrobniejszy, ma znaczenie – podkreśla Mateusz Lipski, pomysłodawca inicjatywy, szef agencji kreatywnej i studia graficznego Progressivo. – Z drugiej strony zapraszamy przedsiębiorców do zrzeszania się i prowadzenia wspólnej komunikacji pod jednym hasłem – dodaje.

Realizacji tych celów służą opracowane przez Progressivo zestawy materiałów do oznakowania produktów, opakowań, stron www, social mediów czy reklam, a także założone i prowadzone przez pomysłodawców inicjatywy kanały informacyjne w internecie. Uruchomiony kilka tygodni temu profil na Facebooku zyskał już prawie 14 000 obserwujących. Wśród 300 przedsiębiorców, którzy do tej pory włączyli się do inicjatywy #polskiekupujesz są nie tylko marki autorskie, ale i znane firmy z tradycjami, w tym m.in. producent klapek Kubota czy rajstop i pończoch damskich Gabriella.

O potrzebie inicjatywy przekonuje też Zygmunt Chajzer, twórca marki ekologicznych proszków do prania. – Przyłączajcie się do #polskiekupujesz, bo możecie znaleźć ofertę specjalną na Mr. ZIGGI oraz setki ofert polskich firm, marek i produktów – zachęca innych do udziału.