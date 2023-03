Innowacyjne podejście do roślin w biurze. Poznaj rozwiązania systemowe z zastosowaniem IoT

Systemy roślinności wertykalnej z technologią IoT zdecydowanie wyróżniają się na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku. Dlaczego warto po nie sięgnąć?

Zdrowe i bezpieczne biura aranżowane zgodnie z ideą biophilic design wpływają na well-being pracowników i wspierają osiąganie celów ESG.

Zieleń we wnętrzach jest wsparciem w zakresie poprawy mikroklimatu miast, które cierpią z powodu braku zieleni.

Roślinność systemowa z technologią IoT to gwarancja zadbanych, zdrowych roślin, a jej potencjał – modułowość, mobilność i wieloletnia trwałość wykorzystanych komponentów – to długoterminowe wsparcie zarówno zdrowia i well-beingu pracowników, jak też zrównoważonego budownictwa.

Inwestując w zdrowe środowisko pracy, inwestujemy w efektywność pracowników. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biura jest wielowymiarowo funkcjonalna: ergonomiczne stanowiska, właściwa akustyka, jakość powietrza czy optymalna wilgotność sprzyjają dobremu samopoczuciu użytkowników, ich wydajności i kreatywności, finalnie więc – realizowaniu celów biznesowych. Nie bez znaczenia jest także design – w atrakcyjnym otoczeniu przebywamy chętniej, działamy wydajniej, a właśnie tak postrzegamy otoczenie wypełnione żywą roślinnością.

Powierzchnie biurowe aranżowane z wykorzystaniem zieleni inspirowane ideą biophilic design, nie tylko budują wizerunek przedsiębiorstwa odpowiedzialnego, ale faktycznie wspierają osiąganie ideałów zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie tego wpływu w perspektywie długoterminowej jest możliwe dzięki innowacyjnemu podejściu do roślin w biurze: rozwiązaniom systemowym z zastosowaniem technologii IoT.

Czym jest roślinność systemowa?

Decydując się na roślinność wertykalną, wprowadzimy do wnętrz biurowych zdecydowanie większą ilości żywej zieleni – sprzyja temu wykorzystanie powierzchni pionowych. 4Nature System proponuje rozwiązania, które pozwalają na wypełnienie roślinami ścian gabinetów, korytarzy, recepcji, ale też stworzenie konstrukcji przestrzennych w formie ścian działowych czy zielonych mebli do instalacji na open space.

Roślinność systemowa oznacza: skumulowana, modułowa, zdalnie i autonomicznie sterowana oraz wielofunkcyjna. Daje niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne, jakich do tej pory nie oferowała żadna inna technologia zieleni wertykalnej. Możemy umieścić ją na różnorodnych powierzchniach pionowych, komponować zarówno nieregularnie, jak i symetrycznie, osiągając niesamowite wrażenia wizualne, obok których nie sposób przejść obojętnie.

Ważna jest tu funkcjonalność oraz efekt kumulacji dużej ilości zieleni w danym miejscu. Pomyślmy o pojedynczych roślinach, jak o pikselach obrazu. W rozproszeniu nie dadzą one takiego efektu, jak zebrane razem, tworząc większą, zwartą formę. Kompozycje wertykalne w połączeniu z architekturą wnętrza nierzadko tworzą roślinne dzieła sztuki współczesnej.

Roślinny kalkulator

Odpowiednio dobrane pod względem wielkości powierzchnie zieleni wymiernie wpływają na komfort użytkowników i stan środowiska pracy. Przeprowadzone na zlecenie 4Nature System badania pomogły w stworzeniu specjalnego kalkulatora, dzięki czemu wiemy, jaka ilość roślin jest niezbędna do uzyskania optymalnej wilgotności i jakości powietrza w danym pomieszczeniu.

Zastosowanie zieleni w biurze w takim wymiarze daje jednocześnie natychmiastowy pozytywny efekt w postrzeganiu wnętrza przez użytkowników – zarówno pracowników, jak i osób z zewnątrz, które pojawiają się w lokalizacji okazjonalnie (goście, kontrahenci). Możliwość komponowania pionowo ułatwia wprowadzenie odpowiedniej dla komfortu ilości zieleni – nie ogranicza nas powierzchnia podłogi, parapetów czy półek.

Przewaga tworzyw nad włókniną

Systemy 4Nature są mobilne i modularne, tworząc gotowe rozwiązania. Żaden z elementów nie jest produkowany na indywidualne zamówienie, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko zgodnie z ideą less waste. Aranżacje tworzymy wybierając konkretne moduły z całego systemu. Inwestor czy architekt dysponuje więc doskonałym narzędziem w czasach, gdy podejście do projektowania i samo biuro musi wykazywać się dużą elastycznością.

Zestawy zielonych mebli 4Nature Smart Green możemy przenieść, rozbudować czy przearanżować, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biur. Komponenty systemu są łatwe do demontażu i trwałe – możemy je zamontować ponownie w innym miejscu czy w innej konfiguracji. To ważna zaleta, w porównaniu chociażby z systemami z włókniny o niskiej trwałości – te wykorzystamy tylko raz.

Włóknina szybko pokrywa się osadem w wyniku mineralizacji wody, w efekcie tworzywo się rozpada i ciężko zapewnić jest tu równomierne nawodnienie roślin – dolna cześć często bywa przelana. Nie nadaje się do odnowienia oraz ponownego zastosowania, a ponadto syntetyczny surowiec, z którego jest produkowana, nie nadaje się też do recyklingu.

Moduły 4Nature System, w których rosną rośliny, zapewniają równomierne nawodnienie, wykonane są z tworzywa w wariantach z recyklingu, jak też z certyfikacją niepalności. Możemy używać ich wielokrotnie czy po zużyciu przetworzyć – taka żywotność systemu roślinności wertykalnej sprawia, że jest to nie tylko inwestycja najekonomiczniejsza z perspektywy budżetu firmy, ale też najlepsza z perspektywy zrównoważonego rozwoju i osiągania celów ESG.

Roślinność w burze ze wsparciem technologii

Roślinność systemowa wyposażona w zestaw czujników gwarantuje optymalizacje wykorzystywanych zasobów i optymalizacje kosztów, w tym oszczędność wody, energii i czasu wkładanych w pielęgnację zieleni. Parametry nawadniania i oświetlenia dopasowywane są automatycznie, adekwatnie do odczytów z czujników, a mobilna aplikacja pozwala na ich monitorowanie i zdalne sterowanie.

Nie musimy martwić się zmieniającą się temperaturą wnętrza czy ilością naturalnego światła wpadającego do pomieszczenia, zależnie od pory roku czy okresu grzewczego. Rośliny nawadniane są tylko wtedy, kiedy system uzna to za konieczne. Tak zarządzana zieleń jest pięknie utrzymana, a przy tym niemalże samowystarczalna, przez co jeszcze bardziej ekonomiczna – co w przypadku dużej skali i wieloletniej eksploatacji ma niemałe znaczenie.

Roślinność systemowa z technologią IoT to gwarancja zadbanych, zdrowych roślin, a jej potencjał – modułowość, mobilność i żywotność wykorzystanych komponentów – to długoterminowe wsparcie zarówno zdrowia i well-beingu pracowników, jak też zrównoważonego budownictwa.