Innowacyjne projekty norweskiego designera

Peter Opsvik wie wszystko o siedzeniu. Ten projektant słynie z projektów innowacyjnych siedzisk. Jego design to przede wszystkim funkcjonalność i wygoda.

Główny obszar zainteresowań designera Petera Opsvika to poszukiwanie wygodnych pozycji do siedzenia. Podczas gdy wielu ekspertów rekomendowało (i rekomenduje nadal!) jedyną dobrą pozycję, w jakiej powinniśmy siedzieć na krześle czy przy biurku, Peter Opsvik podszedł do problemu z zupełnie innej strony. Od lat 70. tworzy siedziska, które inspirują do poszukiwania i przyjmowania przeróżnych, ale niezmiennie wygodnych ułożeń ciała. Kreatywność, a przede wszystkim kreowanie sytuacji sprzyjających ruchowi jest jego specjalnością!

Najbardziej znany projekt Petera Opsvika to krzesło Tripp Trapp, dziś już prawdziwa ikona skandynawskiego designu. Zaprojektowane dla firmy Stokke krzesło rośnie razem z dzieckiem, od niemowlaka, aż do nastolatka. Sprzedano je w olbrzymiej liczbie 7 mln egzemplarzy.

