Innowacyjny design z Łodzi. Say Mommy zaprojektowały ubranka, które są jak osobisty fizjoterapeuta

Łączą niecodzienny minimalistyczny projekt z funkcjami zachęcającymi do zabawy, wspierającej prawidłowy rozwój dzieci w pierwszych miesiącach życia. Kształciałki – innowacyjne pajacyki czy body – to ubranka dla niemowląt stworzone przez łódzki startup Say Mommy. Wymyśliły je siostry: Justyna – fizjoterapeutka i Magda – projektantka tkanin i ubioru.

Łódzki startup Say Mommy zaprojektował ubranka, które są jak osobisty fizjoterapeuta dla niemowlaka.

Ubranka pomagają w łatwy sposób wykorzystać najnowszą wiedzę fizjoterapeutyczną przy okazji codziennej pielęgnacji i zabawy z maluchem.

Za projekt odpowiadają siostry: Justyna – fizjoterapeutka i Magda – projektantka tkanin i ubioru.

Całość dopełniła wzorami Karolina Najder-Lubarska.

– Pierwsze miesiące po przyjściu na świat dziecka to czas wielkiej radości, ale i wielkich wyzwań i ciągłych pytań: czy wszystko robimy dobrze? Czy właściwie dbamy o rozwój malucha? Korzystając z własnych maminych doświadczeń oraz zaplecza wiedzy fizjoterapeutycznej i projektowej, stworzyłyśmy Kształciałki, czyli ubranka, które jak troskliwi opiekunowie zdrowego rozwoju, pomagają rozstrzygnąć wiele z codziennych dylematów młodych rodziców, a także dają wiedzę jak budować relację z dzieckiem opartą na świadomej miłości – mówi Justyna Miller z Say Mommy. To jej wiedza i wieloletnie doświadczenie w pracy z maluchami oraz talent jej siostry Magdaleny Oszczyk pozwoliły zaprojektować krój i funkcje unikatowych ubranek. Całość dopełniła wzorami Karolina Najder-Lubarska.

W tym designie nic nie jest przypadkowe

Dlaczego Kształciałki są innowacyjne? W ich przygotowaniu nic nie jest przypadkowe. Każdy element ma swoje znaczenie dla rozwoju dziecka, a funkcjom odpowiadają nazwy ubranek. Szymetrion wzmacnia mięśnie barków, uczy kontroli przy unoszeniu głowy i daje doświadczenia symetrii. Halinia nie tylko stymuluje malucha do przekraczania linii środkowej ciała, ale też przygotowuje do obrotu. Ciężczarek wspiera pracę obręczy barkowej i zachęca dziecko do podporu. Modeli w rodzinie Kształciałków jest więcej. I wszystkie powstały po coś.

Tu każdy element ma swoje znaczenie dla rozwoju dziecka, a funkcjom odpowiadają nazwy ubranek, fot mat. prasowe

Nawet minimalistyczne połączenie bieli i czerni ma swoją funkcję.

Nie chodzi tylko o to, że dzięki tym kolorom Kształciałki nie mają płci i łatwiej przekazać je do wykorzystania innym mamom, gdy maluch z nich wyrośnie. Kluczowe jest to, że zestawienie dwóch kontrastujących kolorów pozwala na trening akomodacji oczu. Kontrast jest lepiej zauważalny i skupia na sobie wzrok, dzięki czemu oko dostraja się, a maluch może lepiej poznawać otoczenie – wyjaśnia Justyna Miller.

Say Mommy stawia na rozwój lokalnego rynku. Krótkie łańcuchy dostaw i wsparcie sprawdzonych lokalnych dostawców i szwalni, gwarantują wysoką jakość produktów.