Inspiracje art déco, secesją i modernizmem w nowej kolekcji holenderskiej marki

Designerzy holenderskiej marki Dutchbone, tworząc projekty na rok 2021, inspirowali się wieloma odległymi od siebie w czasie i przestrzeni stylami. W ich projektach odnajdziemy odrobinę olśniewającego bogactwem art déco, trochę niezmiennie budzącego zachwyt wzornictwa z połowy XX wieku, a także elementy ponadczasowego modernizmu i szczyptę kuszącej innością egzotyki.

Młoda holenderska marka Dutchbone wypracowała własny, niepowtarzalny styl, który od razu zdobył uznanie w świecie designu. Mimo sukcesów, firma nie stanęła w miejscu, tylko nieustannie się rozwija, proponując co sezon zadziwiające innością i niedające się łatwo zaszufladkować produkty. W czym tkwi tajemnica ich wielkiej oryginalności? To bez wątpienia zasługa projektantów, którzy nie podążają ślepo za aktualną modę, tylko kreatywne podchodzą do swej pracy i szukają inspiracji w dawnych stylach oraz w odległych miejscach na świecie, dostosowując je do obecnie obowiązujących norm estetycznych i gustów współczesnych odbiorców.

Do najnowszej kolekcji pomysły zaczerpnęli z historii XX-wiecznego wzornictwa, a nawet z przełomu XIX i XX wieku. Z tamtej epoki, a konkretnie z secesji, pochodzi np. motyw pawich piór, którym pokryli drzwi minimalistycznej w kształcie szafki Meena. I tym sposobem zamienili prosty mebel w niezwykłą dekorację wnętrza! Równie ozdobne są kredens, konsola i lustro z linii Volan. Ich fronty zostały obłożone mosiężną okładziną, uformowaną w geometryczne, fakturowe wzory, które przywołują na myśl mistrzowskie wykończenia, typowe dla stylu art déco. Te olśniewające bogactwem meble wyjdą na pierwszy plan w aranżacji, narzucając jej luksusowy charakter, nawet wtedy, gdy reszta wystroju będzie skromniejsza.

Jeśli chodzi o tapicerowane meble, to wyraźnie widać ich powinowactwo z designem z lat 50., 60. I 70. Dobitnie na to wskazują zarówno opływowe, miękkie formy, jak i kolory obić tapicerskich. W nowej kolekcji Dutchbone (BM Housing) dominują odcienie żółtego, oranżu, zieleni i błękitu, których mocne działanie łagodzą neutralne zestawione z nimi odcienie szarości, beżu i brązu.

W wyrazistych barwach są także abażury lamp w formie chińskich lampionów, a także dywany, które zdobią orientalne albo afrykańskie ornamenty. Każdy z tych przedmiotów osobno wygląda świetnie, ale razem tworzą wręcz zachwycającą aranżację – bogatą, różnorodną i działającą na wyobraźnię. To chyba przekonujący dowód, że odległe od siebie w czasie i przestrzeni elementy wystroju mogą ze sobą żyć w pełnej symbiozie.

Warto też wiedzieć, że przedstawione tu meble i dodatki wyróżnia nie tylko ciekawy design. Są one bowiem starannie wykonane z solidnych materiałów i mają walor niepowtarzalności, bo większość z nich została zrobiona ręcznie przez azjatyckich artystów i rzemieślników, których kunszt odkryli w czasie swych podróży projektanci marki.