Inspiracje latami 60. w kolekcji bolesławieckiej ceramiki

Zaprojektowany przez Magdalenę Gazur zestaw Lata 60. łączy elementy tradycyjnej bolesławieckiej ceramiki z formami nawiązującymi do wzornictwa tkanin z lat 60. i 70. Multiplikacja elementów, a także charakterystyczna dla Manufaktury kolorystyka – kobalt zderzony z energetyczną czerwienią, połączone zostały z prostą symetrią ceramiki, tworząc całość utrzymaną w charakterze bolesławieckiego stempla.

- Fascynują mnie geometryczne formy, rytmy w zdobieniach, pewien ukryty ład, porządek i oczywiście technologia tworzenia. Mam duży szacunek do pracy ludzkich rąk i dostępności produktu dla każdego zainteresowanego. Może stąd wywodzi się moja fascynacja latami 60-tymi, która przyczyniła się do powstania i rozwoju tej kolekcji, będącej zderzeniem tradycji i nowoczesności. Przy tak kameralnych projektach istnieje możliwość pogłębionego studium kształtu i proporcji na czym bardzo mi zależało w tym projekcie. Istotna jest również funkcja i ergonomia samych obiektów. To nie mają być kolejne elementy wystroju wnętrza, ale przede wszystkim przedmioty użytkowe, stosowane na co dzień, jednakże posiadające wartość estetyczną. – opowiada o zestawie Lata 60te Magdalena Gazur, główny projektant Manufaktury w Bolesławcu.