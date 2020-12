Inspirowane tradycją wnętrza hotelu w Bolesławcu

Hotel ibis Styles Bolesławiec to miejsce inspirowane lokalną tradycją i słynną ceramiką. Wnętrza opowiadają jej historię, zachęcając do bliższego poznania kultowych naczyń. Za ich projekt odpowiada pracownia Tremend.

Bolesławiec to urokliwe miasto, nierozerwalnie kojarzące się z ceramiką, jej kobaltowym kolorem oraz niepowtarzalnymi wzorami. Nic więc dziwnego, że to właśnie tradycyjne naczynia stały się główną inspiracją dla najnowszego projektu pracowni Tremend – Ibis Styles Bolesławiec, marki należącej do grupy Accor Hotels. Wnętrza hotelu stanowią dla odwiedzających miłą niespodziankę. Nowoczesna, minimalistyczna bryła budynku nie zdradza tego, co czeka na odwiedzających w środku. Kolorowe, nasycone i pełne fantazyjnych rozwiązań przestrzenie zapraszają do świata bolesławieckiego rzemiosła. Projekt budynku oraz wnętrz hotelu stworzyło biuro Tremend, które pełniło także rolę inżyniera kontraktu.



Lokalne wpływy

Motywem przewodnim projektu są nawiązania do historii oraz procesu powstawania tutejszej ceramiki. Goście hotelu, już po przekroczeniu progu zapoznają się z pierwszym etapem formowania kształtu i rzeźby naczyń. Recepcje przybrały tu formę barwnych, przeskalowanych filiżanek. Ich kolory odzwierciedlają barwniki używane do nakładania wzorów na naczyniach.

Opowieść o ceramice

Na Gości hotelu czeka 65 żółto-kobaltowych pokoi, restauracja Winestone oraz kręgielnia, która jestdostępna również dla mieszkańców miasta. Nie brakuje również strefy dla dzieci z instalacja ścieną do zabawy. Mali artyści będą mogli tu tworzyć własne wzory bądź napisy, poprzez wkładanie klocków do perforowanej ścianki. W pobliżu znajduje się kącik do pracy oraz strefa lounge, a nad nią - grafika bolesławieckich kubków.

Focus na detal

Architekci starannie dobrali wyposażenie, dzięki czemu całość jest spójna i pełna fantazji. Podłogę zdobi wykładzina ze spersonalizowanym geometrycznym motywem w odcieniach błękitu. Wspólny stół kształtem przypomina koło garncarskie, a ustawione wokół niego hokery przywołują skojarzenia z siedziskami z miejscowych warsztatów. Na ścianach można podziwiać nawiązujące do rzemiosła grafiki stworzone na specjalne zamówienie przez współpracujących z architektami artystów.

Architekci: Magdalena Federowicz-Boule, Joanna Staniek, Kamila Stajno, Aleksandra Pawłowska, Maciej Kucharuk, Kama Kowacz, Daria Cichoń, Paulina Szarzec, Martyna Wojtasik, Renata Kuczera, Marta Szymanowska, Aleksander Dymkowski.