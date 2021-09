Inteligentne rozwiązania i inspiracje naturą w najnowszej kolekcji IKEA

Październikowe nowości od IKEA czerpią z tego, co najlepsze – z natury. Stonowane kolory ziemi: szarości, zieleń mchu i ciepłe drewniane akcenty wprowadzą do wnętrz wyjątkowy klimat lasu. Z kolei połączenie naturalnych materiałów z industrialnym, prostym stylem pozwoli na zachowanie harmonii oraz spokoju. W czasie chłodniejszych dni warto również zadbać o ciepło i przytulność w domu – pomogą w tym akcesoria projektu Ilse Crawford, a nowy oczyszczacz powietrza do domu pomoże nam oddychać świeższym powietrzem.

Zimne wieczory to idealny moment, aby odprężyć się w salonie pod kocem z kubkiem ulubionej herbaty. Dostępna w kilku wariantach sofa ÄPPLARYD pomieści dwie osoby, a miękkie poduszki dopasowujące się do ciała i przyjemny w dotyku materiał sprawią, że nie będziecie chcieli jej opuszczać. Mebel jest nie tylko stylowy i wygodny, ale także przyjazny dla planety – jego pokrycie wykonane zostało z poliestru pochodzącego z recyklingu. Wystroju dopełni gęsty wełniany dywan SVÄRDBORG. Został utkany ręcznie przez rzemieślników w Indiach i Bangladeszu, co sprawia, że każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i opowiada swoją własną historię!

Leśny spokój bez wychodzenia z domu

Są takie momenty, kiedy potrzebujemy uciec od hałasu i zgiełku. Nowa w ofercie IKEA zasłona dźwiękochłonna GUNNLAUG to odpowiedź na tę potrzebę. Wystarczy zawiesić ją w wybranym miejscu, aby stworzyć cichą, bezpieczną przystań. Produkt jest lekki, wykonany z przędzy szenilowej i dzięki specjalnemu splotowi dobrze tłumi dźwięki oraz filtruje światło. Spokój zapewnią również dodatki przywołujące nastrój leśnych zakamarków, jak komplet pościeli SVAMPMAL, w przeskalowany nadruk inspirowany blaszkami grzybów, projektu Moniki Mulder. Wyjątkowe poczucie komfortu, jakie zapewnia pościel, to zasługa materiału – miękkiej wiskozy połączonej z chłonącą wilgoć mieszanką bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł. Teraz wystarczy ułożyć obok poduszkę z tej samej serii w ciemnożółtych radosnych barwach, by błogo śnić o leśnych wędrówkach. Udanego grzybobrania!

Oświetlenie i zapach – przewodnik do lepszego samopoczucia

Nic tak nie kształtuje nastroju jak odpowiednio dobrane oświetlenie i przywołujące wspomnienia zapachy. Lampa wisząca STORSLINGA, z imponującymi 8 ramionami, to nowocześniejsza wersja klasycznego żyrandola. Nastrojowe świece zostały tu zastąpione kulistymi kloszami z energooszczędnymi żarówkami LED, dzięki czemu łatwiej uzyskać równomierne oświetlenie. O wyjątkowy klimat w mieszkaniu zadbać można także ze świecą o zapachu ogniska BEHJÄRTAD, projektu Ilse Crawford, z którą szwedzka marka współpracowała już w 2015 roku przy kolekcji SINNERLIG. Wybór woni nie był przypadkowy – według projektantki jest on na tyle rozpoznawalny i uniwersalny, że wiele osób z łatwością będzie mogło poczuć się jak na łonie natury. Świeca będzie czymś więcej niż tylko łagodnym źródłem światła, wprowadzi do domu przyjemny zapach dymu i sosny, co pozwoli na chwilę zapomnieć o codzienności.

Czyste powietrze w efektownym wydaniu

Im chłodniej, tym chętniej zostajemy w domu, ale nie oznacza to, że musimy rezygnować z czystego powietrza niczym w środku okazałego lasu. A ponieważ jakość powietrza w mieszkaniu wpływa na zdrowie i samopoczucie, ważnym jest zadbanie o jego poprawę. Unoszące się pyłki, kurz, sierść zwierząt i zapachy to coś, czego nie powinniśmy wdychać. IKEA proponuje więc nowość – oczyszczacz powietrza STARKVIND. Inteligentne rozwiązanie, bazujące na zaawansowanej technologii to jednocześnie estetyczny element wyposażenia domu dostępny w dwóch wersjach. Zarówno czarno-biały model ustawiany na podłodze, jak i ten zabudowany w stoliku wykończony jasno- lub ciemnobrązową okleiną drewnianą, zaprojektowane zostały tak, aby pasowały do każdego wnętrza i były jak najbardziej funkcjonalne. Oczyszczacze współpracują z bramką TRÅDFRI, będącą częścią asortymentu inteligentnego domu oraz aplikacją IKEA Smart Home, co zapewnia jeszcze większą kompatybilność i łatwość obsługi.