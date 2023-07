Interferie Argentyt w Dąbkach po metamorfozie. Zaglądamy do środka

Wchodzący w skład Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego obiekt Interferie Argentyt w Dąbkach przeszedł pełną modernizację. Metamorfoza objęła pokoje i apartamenty oraz części wspólne.

We wnętrzach dominuje styl nowoczesny z lekkim twistem.

W projekcie wykorzystano szeroką gamę form geometrycznych i materiałów. W całej przestrzeni powtarza się kolor kobaltowy podkreślony złotem i matowa czerń w połączeniu z ciepłymi odcieniami szarości.

Interferie Argentyt to nowoczesny, rodzinny kompleks w Dąbkach, a jednocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów uzdrowiskowych dla małych dzieci w Polsce.

Obiekt Interferie Argentyt w Dąbkach, wchodzący w skład Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, przeszedł pełną modernizację. Goście mogą już korzystać z odnowionych pokoi i apartamentów, a także pozostałych części wspólnych – lobby, jadalni oraz przestrzeni do rekreacji.

Cieszymy się, że modernizacja naszego kompleksu została już ukończona, dzięki czemu nasi goście mogą korzystać z usług realizowanych na najwyższym poziomie. Interferie Argentyt w Dąbkach to idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, jak również osób szukających odnowy zdrowotnej. Tym bardziej zależy nam, aby każdy gość przebywający w naszych unowocześnionych i udoskonalonych wnętrzach mógł czuć się wyjątkowo i komfortowo. Zachęcamy do pobytu i spędzenia niezapomnianego wypoczynku w naszym nowoczesnym, rodzinnym kompleksie w Dąbkach – mówi Beata Gileta, dyrektor Interferie Argentyt w Dąbkach.

Jak podkreśla Kinga Matuszewska, główny architekt wnętrz zmodernizowanego obiektu Argentyt w Dąbkach, najważniejszym założeniem było zaprojektowanie eleganckich wnętrz, jednak na tyle przytulnych, aby każdy gość czuł się komfortowo.

Projektowane pokoje znajdują się w ostatnim budynku Interferie Argentyt w Dąbkach, zaledwie 100 metrów od plaży. Wśród nich są pokoje jedno- i dwuosobowe oraz apartamenty. Największym wyzwaniem było przearanżowanie bardzo zróżnicowanej, istniejącej struktury pokoi, tak aby maksymalnie wykorzystać ich przestrzeń oraz zachować jak największą funkcjonalność – zaznacza Matuszewska.

W projekcie wykorzystano szeroką gamę form geometrycznych i materiałów, kolor kobaltowy podkreślony złotem i matowa czerń w połączeniu z ciepłymi odcieniami szarości to elementy powtarzające się w całej przestrzeni. Natomiast we wnętrzach dominuje styl nowoczesny z lekkim twistem. Dlatego na ścianach oprócz klasycznej bieli, znalazła się tapeta w intensywnym marynistycznym wzorze w odcieniach kobaltu. Dzięki temu wnętrza od razu stały się niezwykle nowoczesne, a tym samym nawiązują do miejsca, w którym znajduje się kompleks.

Uwagę zwracają bardzo komfortowe łóżka i pokryte aksamitną tkaniną pikowane wezgłowia. Sypialnie w apartamentach pełną nie tylko rolę miejsca do spania, ale mają też toaletki oraz kącik do na przykład wygodnego czytania książki i odpoczynku. W pokojach znajdują się również rozkładane wygodne sofy obite aksamitną tkaniną. Wzrok przyciąga wyrafinowana strefa z biurkiem.

Ścianę dekoruje wysokie lustro w złotej ramie, w którym odbijają się zwieszane kuliste lampy oraz malowane panele gipsowe, na których gra światłocień. Na ścianach królują czarno-białe fotografie z morskim akcentem. Wysokiej jakości welurowe zasłony w kolorze szarym oraz delikatna firana typu woal gwarantują prywatność. Praktyczne szafy ze złotymi detalami zapewniają porządek w przestrzeni mieszkalnej oraz wprowadzają – do całego pokoju – spokój i elegancję.

Eleganckie lobby, kameralna jadalnia, sala gier

Największą zmianę w lobby hotelowym stanowią część recepcyjna oraz nowa przestrzeń dla gości. Prostą i elegancką ladę recepcyjną podkreślają zwieszane lampy – pierścienie, a na ścianie za ladą pojawiły się podświetlane panele dekoracyjne, które stanowią również element ozdobny w pokojach hotelowych. Sala zabaw dla dzieci została oddzielona od przestrzeni lobby ścianką wykończoną w kolorze jasnego drewna.

Przechodząc przez lobby trafiamy do jadalni, która została zaprojektowana tak, aby pomimo jej dużej przestrzeni i liczby miejsc stworzyć dla gości kameralną atmosferę. Jadalnia zyskała nowy bufet oraz została podzielona na strefy dla gości.

W strefie SPA oraz zabiegowej postawiono na ocieplenie wcześniej stonowanej recepcji oraz korytarzy. Zaprojektowana została nowa recepcja: na ścianach znalazły się tapety w delikatnym, morskim odcieniu oraz wykończenie w kolorze jasnego drewna, a na korytarzach ustawiono proste i nowoczesne sofy modułowe ze stolikami.

Dla gości szukających rozrywki w kompleksie, zaprojektowano salę gier. Przestrzeń podzielono na strefę planszówek z wysokimi hokerami oraz gier stołowych, którą uzupełniono pufami oraz wygodnymi kanapami, a na ścianach oprócz drewna znalazły się plakaty z motywem Bauhausu. W tej przestrzeni króluje drewno, odcienie szarości oraz kolor henny.