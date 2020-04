Internet Rzeczy na odsiecz branży hotelarskiej

Nowe technologie są dla tradycyjnych hoteli najlepszą odpowiedzią na konkurencję ze strony firm opartych na ekonomii współdzielenia. Aż 70 proc. menedżerów branży hotelarskiej wdrożyło lub wdraża w swoich obiektach projekty związane z Internetem Rzeczy.

Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT, Internet of Things) w codziennej praktyce hoteli obejmuje zarówno obszary związane z komfortem i zadowoleniem klientów, jak i z zarządzaniem działalnością obiektu. Przykładowo, wdrożenie IoT umożliwi gościom samodzielne zameldowanie się o dowolnej porze dnia, bez angażowania recepcji. Pozwoli im na włączanie i wyłączanie świateł czy opuszczanie rolet w pokoju za pomocą własnego smartfona. Połączona sieć smart-urządzeń i czujników może przewidywać potrzeby – np. inteligentna taca sama zaalarmuje obsługę, że gość zjadł posiłek i można już ją zabrać. A na koniec pobytu, gdy turysta samodzielnie się wymelduje, system może wysłać informację do obsługi hotelu, że pokój jest gotowy do sprzątania.

Wszystkie takie działania są możliwe dzięki uniwersalnej platformie technologicznej, łączącej rozproszone inteligentne urządzenia w jeden system. Jej przykładem jest EcoStruxure – platforma stworzona przez Schneider Electric, pozwalająca na zarządzanie całą infrastrukturą Internetu Rzeczy w budynku hotelowym: od zbierania danych, przez ich analizę, po „podpowiadanie” sposobów na ich wykorzystanie.

– Dobrze skonfigurowany system urządzeń połączonych w ramach takiej platformy tworzy niesamowite pole do optymalizacji działań – komentuje Marek Olszewski, marketing menadżer Kanału System Integratorów Automatyki Budynkowej (EcoXperts BMS), Klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric. – Z naszych danych wynika, że od 40 do 80 proc. energii wykorzystywanej przez przeciętny hotel jest zużywane w pokojach, choć turyści z reguły spędzają w nich zaledwie osiem godzin dziennie.

High-tech to być albo nie być

70 proc. kierowników hoteli wdrożyło w swoich obiektach projekty związane z Internet of Things. W innych badanych branżach średnio zaledwie 48 proc. osób na stanowiskach kierowniczych zadeklarowało to samo.

Nie jest to przypadek. Firmy internetowe zbierające ogromną liczbę ofert noclegowych z całego świata, działających na zasadach sharing economy, stały się dla sektora tradycyjnych sporą konkurencją. Nowy internetowy model okazał się być tzw. disruptive technology – technologią zasadniczo zmieniającą warunki gry biznesowej w danej branży. A wkrótce wyzwanie to będzie jeszcze większe, bo Airbnb, flagowy gracz w tym zakresie, rośnie w siłę. W 2020 roku planuje wejść na giełdę. Będzie też sponsorem Igrzysk Olimpijskich.

– Pojawienie się nowych modeli biznesowych zredefiniowało ten rynek. Tańsze noclegi, oferowane przez lokalnych mieszkańców, umożliwiły wielu turystom zmianę stylu podróżowania. W odpowiedzi branża hotelarska zaczęła również stawiać na najnowsze technologie, by dzięki nim zwiększyć efektywność i poprawić doświadczenia gości – mówi Marek Olszewski.

Efekty są już widoczne. 53 proc. menedżerów w hotelarstwie deklaruje, że wykorzystanie Internetu Rzeczy umożliwiło poprawę doświadczenia gości, lepsze zarządzanie obiektem czy bezpieczeństwem. Przy tym, aż 47 proc. respondentów odnotowało wzrost zysków przy jednoczesnej redukcji kosztów3.

– Planowane wejście Airbnb na giełdę oznacza, że hotele będą musiały stać się jeszcze bardziej smart, aby utrzymać pozycję na rynku – zauważa Marek Olszewski. – To moment, w którym powinny szczególnie zadbać o profesjonalizm usług, odróżniając się w ten sposób od oferty konkurencji. Narzędzia związane z Internetem Rzeczy mogą im w tym bardzo pomóc.