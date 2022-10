Inżynierowie z Grójca zaprojektowali siedzenia do kultowego "ogórka" w eko-odsłonie

Znany z filmów, uwielbiany przez globtroterów oraz hipisów "ogórek" od Volkswagena doczekał się elektrycznej współczesnej wersji. Fotel dla VW ID. Buzz został zaprojektowany w Polsce.

W Polsce, w grójeckim Centrum Badań i Rozwoju Faurecia, należącym do Grupy FORVIA, zaprojektowano kompletny fotel dla – nowoczesnej wersji kultowego „ogórka”.

Do wykonania wielu elementów wyposażenia wnętrza w tym tapicerki foteli wykorzystywano przede wszystkim materiały z recyklingu.

W tym roku projekt został oddany do produkcji.

Grójecka realizacja wizji przyszłości

To właśnie w R&D w Grójcu powstał pierwszy prototyp gotowego siedzenia dla Volkswagena ID. Buzz, który teraz jest masowo produkowany przez niemiecki koncern motoryzacyjny. Autorem projektu jest zespół inżynierów pracujących w dziale odpowiedzialnym za konstruowanie prototypów. Prototypownia w Grójcu to pierwsza tego typu komórka działająca w Polsce w ramach Grupy FORVIA.

– Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie naszym inżynierom powierzono projekt budowy pierwszego fotela dla VW ID. Buzz. To potwierdzenie uznania kompetencji i doświadczenia naszych pracowników na arenie międzynarodowej. Nowy model Volkswagena jest przyszłością ery elektromobilności, a innowacyjne technologie zastosowane przy jego produkcji mają szansę kompletnie odmienić rynek motoryzacyjny – mówi Leszek Martowski, Manager działu Konstrukcji Kompletnych Foteli w Faurecii w Grójcu.

Leszek Martowski, Manager działu Konstrukcji Kompletnych Foteli w Faurecii w Grójcu

Definicja współczesnego samochodu

VW ID. Buzz to koncepcja całkowicie elektrycznego i multi-funkcjonalnego pojazdu, który jest powrotem do przyszłości kultowego Volkswagena „ogórka”, motoryzacyjnej ikony drugiej połowy XX wieku. Seryjna produkcja modelu ID. Buzz ruszyła w czerwcu, a model będzie dostępny dla klientów jesienią tego roku. Pojazd oferuje wszystko to, co czyni życie łatwiejszym: nowoczesny komfort, zupełnie nowy design wnętrza, zmienną konfigurację siedzeń, a także tryb autonomicznej jazdy, która pozwala kierowcy zamienić się w pasażera.

Obecnie w jednym z dedykowanych do tego projektu zakładu Faurecii w Czechach rozpoczęto seryjną produkcję siedzeń przeznaczonych dla auta przyszłości. W 2020 roku zakończyły się również prace nad prototypem podwójnego fotela, które nadzorowane były przez pracowników R&D w Grójcu.

Siedzenie = redefinicja + recycling

W trakcie pracy nad Volkswagen ID. Buzz, FORVIA stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim było zaprojektowanie foteli z wizjonerskim designem. Oznaczało to, że wnętrze, a zatem i fotele pojazdu powinny łączyć funkcje kompaktowości oraz cechować się wszechstronnością przy równoczesnym zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Projekt w pełni powiódł się, a to przede wszystkim za sprawą wykorzystania, w znacznym procencie, materiałów pochodzących z recyklingu.

Cała koncepcja wnętrza samochodu została zaprojektowana tak, aby fotel, który ma funkcję i możliwości wygodnego składania, pozwalał wygospodarować przestrzeń o różnorodnym stopniu indywidualnego skonfigurowania, np. do pełnej wersji Cargo, która umożliwiałaby przewożenie dwóch Euro palet. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia uzyskanie przestrzeni celem ewentualnego załadunku wielkogabarytowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w projekcie, do poszycia foteli, całkowicie zrezygnowano z zastosowania skór zwierzęcych. Dlatego do wykonania wielu elementów wyposażenia wnętrza w tym tapicerki foteli wykorzystywano przede wszystkim materiały z recyklingu, co pozwoliło twórcom na harmonijne połączenie zrównoważonego rozwoju i komfortu jazdy.