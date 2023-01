It’s marbleous! Invena na Targach 4 Design Days 2023. Zobacz nowości!

It’s marbleous! – pod takim hasłem Invena wystawi się na Targach 4 Design Days, które rozpoczną się już 26 stycznia w Katowicach (26-29 stycznia, www.4dd.pl).

– Marbleous – to połączenie dwóch słów: marble, które w języku angielskim oznacza marmur oraz fabulous – fantastyczny, które doskonale odzwierciedla naszą premierową serię baterii łazienkowych i umywalek wykończonych w efekcie marmuru – wyjaśnia Lilianna Barnecka, Marketing Manager Invena SA. I to właśnie będzie motyw przewodni Inveny na 4 Design Days.

Gabro – nowatorska forma i funkcjonalność

Gabro to nowoczesne rozwiązanie ze sfery designu, wyróżniające się spośród innych baterii umywalkowych zupełnie nową formą. Jej nietuzinkowy kształt podkreśla korpus wykończony w efekcie modnego marmuru połączony z klasycznym chromem lub modnymi: złotem lub miedzią. Gabro dostępna jest w sześciu zestawieniach kolorystycznych.

Czarny i biały efekt marmuru zestawiliśmy z wylewką w kolorze chromy, miedzi lub złota. Dzięki temu stworzyliśmy szereg możliwości aranżacyjnych – dodaje Lilianna Barnecka.

Bateria umywalkowa Gabro w swojej nowoczesnej formie doskonale będzie się komponować z klasycznymi modelami umywalek stawianych na blat tworząc wyrazistą i spójną kompozycję strefy umywalkowej.

Gabro zostanie zaprezentowana w Katowicach podczas 4 Design Days, podczas których zawalczy o nagrodę główną w konkursie Dobry Design w kategorii: Wyposażenie Łazienki.

Umywalka – nowa odsłona marmuru

Obok Gabro na 4 Design Days na stoisku Inveny pojawią się także umywalki również wykończone w efekcie marmuru.

– Marmur jest materiałem wykorzystywanym we wnętrzarstwie już od czasów starożytności. Na przestrzeni lat stał się symbolem trwałości, luksusu i elegancji. Nie sposób też nie dostrzegać, że obecnie ma swój renesans we wnętrzarstwie i coraz częściej gości w naszych domach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że na niewielkim metrażu duże powierzchnie marmurowe mogą przytłaczać. Stąd pomysł na alternatywę w postaci umywalki lub baterii Gabro, która do wnętrza wprowadzi nutę elegancji i jednocześnie utrzyma pewną lekkość w pomieszczeniu – tłumaczy Lilianna Barnecka.

Umywalki wykończone w efekcie marmuru odnajdą się w niejednej stylistyce. To także świetne uzupełnienie eklektycznego stylu boho.

Marmur też jest uważany za synonim trwałości, dlatego wysokiej jakości ceramika została pomalowana na zasadzie hydrografiki, co sprawia, że umywalka jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ten sposób nanoszenia powłoki zapewnia również jej trwałość.

Mamy świadomość, że marmur jest symbolem elegancji. Naszym celem jednak było przygotowanie i zaprezentowanie takiej alternatywy, która nawet z niewielkiej łazienki pozwoli wydobyć nutę luksusu i nonszalacji, zachowując jednocześnie jej użytkowy charakter - wyjaśnia.

Propozycje marki Invena możecie obejrzeć już od 26 stycznia 2023 podczas 4 Design Days. Przedstawiciele marki czekają na Was na stoisku nr 44.

Dodatkowo możecie bezpośrednio zarejestrować swoją wizytę na stoisku Invena na stronie: https://targi.invena.pl. Na osoby zarejestrowane, które odwiedzą nas na stoisku czekać będzie miła niespodzianka.

Zapraszamy!