Jadeit czy potłuczone butelki? MVRDV z kolejnym projektem dla Bulgari w ekskluzywnej lokalizacji

W jednym z największych centrów handlowych w Szanghaju, Shanghai Plaza 66, powstał flagowy sklep Bulgari zaprojektowany przez holenderską pracownię MVRDV. Tym razem architekci postawili na ekskluzywność w zrównoważonym wydaniu - fasada salonu powstała z potłuczonych butelek z recyklingu.

REKLAMA

Shanghai Plaza 66 to jedno z największych i najpopularniejszych centrów handlowych w Szanghaju. To właśnie tutaj powstał kolejny flagowy sklep włoskiej marki Bulgari.

MVRDV współpracuje z Bulgari od lat - wcześniej architekci zaprojektowali fasady sklepów dla marki w Bangkoku i Kuala Lumpur.

Bulgari w Szanghaju to trzecia fasada zaprojektowana przez MVRDV w ramach trwającego partnerstwa z luksusową włoską marką biżuterii. Podobnie jak w poprzednich projektach, koncepcja wykorzystuje motyw inspirowany portalami i gzymsami pierwszego oryginalnego butiku Bulgari przy Via dei Condotti w Rzymie.

To, co jednak wyróżnia szanghajską realizację od poprzednich to twist w stronę stylistyki art déco, która stanowi łącznik między Szanghajem a Bulgari. Dlaczego akurat art déco? Chińskie miasto posiada bogatą tradycję związaną z tym stylem architektonicznym, na co wpłynął status Szanghaju na początku XX w. - był to kluczowy port łączący Wschód i Zachód.

Czytaj także -> MVRDV zaprojektowali fasadę sklepu Bvlgari. Tak wygląda!

Zastosowane w fasadzie panele nawiązują do najcenniejszego w Chinach kamienia szlachetnego - jadeitu. Efekt przypominający strukturę tego kamienia uzyskano dzięki spiekowi zielonego szkła pozyskanego z potłuczonych butelek.

Zobacz także -> MVRDV szkicuje dla ekskluzywnej włoskiej marki. Marmur i żywica symbolem luksusu

Niebagatelne znaczenie w projekcie fasady ma również podświetlenie - oprócz funkcji estetyzującej, panele świecą również w zrównoważony sposób zużywając mniej niż połowę energii w porównaniu z inną instalacją tego typu. Poprzez ten projekt, Bulgari chce zaznaczyć, że zmierza w stronę całkowitego oparcia swojej działalności na gospodarce obiegu zamkniętego.