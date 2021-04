Jak będzie wyglądać nowa przestrzeń biurowa Placu Unii? Zajrzeliśmy do showroomu dzieła Trzop Architekci

W warszawskim Placu Unii niebawem rozpocznie się modernizacja poziomu +1, na powierzchni którego ma powstać dodatkowa przestrzeń biurowa. Aby już dziś poczuć klimat powstających biur, stworzono specjalny showroom prezentujący przyszłą aranżację powierzchni biurowej. Za koncepcję odpowiada biuro Trzop Architekci.

W pierwszym kwartale przyszłego roku warszawski Plac Unii zyska dodatkowe 5000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Tym samym po zakończeniu prac Plac Unii zaoferuje łącznie 48 000 mkw. części office.

W związku z powstającą powierzchnią biurową, pasaż handlowo-usługowy zostanie skoncentrowany na dwóch niższych poziomach.

Najemcy zainteresowani biurami na poziomie +1 mogą odwiedzić showroom, w którym zastosowano rozwiązania i możliwości charakteryzujące nową przestrzeń biurową.

W dodatkowej powierzchni biurowej Placu Unii zastosowane zostaną nowatorskie technologie zapewniające m.in. bezpieczeństwo pracownikom. W przestrzeni znajdą się choćby miejsca spotkań zaaranżowane w formie „kapsuł” posiadających wewnętrze filtry antywirusowe oraz system automatycznej dezynfekcji. W biurach będzie także zapewniona ciągła cyrkulacja świeżego powietrza przy wykorzystaniu najwyższej klasy filtrów oczyszczających.

– Wyposażając showroom Placu Unii wzięliśmy pod uwagę wymagania funkcjonalne, jakim sprostać muszą przestrzenie biurowe post-COVID. Rezerwacja sali konferencyjnej oraz biurek możliwa jest z poziomu telefonu pracownika. W biurze dostępna jest funkcja bezprzewodowej prezentacji obrazu i dźwięku, a systemy wideokonferencyjne zainstalowane w salach konferencyjnych zapewniają szybką i intuicyjną platformę komunikacji cyfrowej w obrębie całej organizacji. Wspomniane funkcje stają się niezbędnym elementem każdej nowoczesnej przestrzeni biurowej wspierającym jednocześnie bezpieczny powrót pracowników do biur – Jarosław Kołcun, CEO A+V Sp. z o.o.

Nowa powierzchnia biurowa zapewni rozwiązania i udogodnienia opracowane na miarę potrzeb współczesnych najemców. Biura na poziomie +1 wyróżniać będzie przede wszystkim ponadnormatywna wysokość wynosząca niemal pięć metrów, duże przeszklenia pozwalające na pracę przy naturalnym świetle oraz wykorzystanie naturalnej roślinności, w tym gatunków oczyszczających powietrze.

– Biura na poziomie +1 będą charakteryzować się również pełną funkcjonalnością typu flexible. Umożliwi to swobodny podział powierzchni na różnego typu metraże. Niezwykle istotny jest dla nas komfort najemców. Pracownicy będą mieli chociażby bezpośredni dostęp do pasażu handlowo-usługowego. Ponadto w częściach wspólnych powstaną strefy spotkań i relaksu zaaranżowane z wykorzystaniem roślin, wśród których znajdą się nawet kilkumetrowe drzewa. Przestrzenie odpoczynku dla pracowników zostaną zlokalizowane na trzech mostkach łączących budynki A, B i C i zaopatrzone będą podobnie jak biura m.in. w komfortowe i ergonomiczne meble. Większości tym rozwiązaniom można się przyjrzeć bliżej w showroomie, do którego serdecznie zapraszamy – mówi Anna Szelc, dyrektor Asset Management w Invesco Real Estate.

Zgodnie z globalną strategią zrównoważonego rozwoju Invesco Real Estate, w aranżacji nowych biur Placu Unii zostanie też zastosowanych wiele rozwiązań ekologicznych, w tym wykorzystujących materiały pochodzące w recyklingu. Przestrzeń zostanie zaopatrzona w indywidualne panele sterowania temperaturą czy energooszczędne oświetlenie LED zapewniające równomierne doświetlenie wszystkich stanowisk pracy.