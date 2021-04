Jak może wyglądać biuro przyszłości?

Nowy Styl wydał "Raport: Workspace of tomorrow", który jest zbiorem pragmatycznych rozwiązań aranżacyjnych, odpowiadających na realne potrzeby biura jutra. Na łamach raportu powstał również model Communication Hub, czyli hybrydowa alternatywa dla tradycyjnych biur.

Już ponad rok żyjemy w nowej rzeczywistości, gdzie dom to biuro, a biuro to dom. Część firm nadal pracuje zdalnie, część zdecydowała się na powrót do biura, w różnym zakresie i formie. Na popularności zyskuje również model hybrydowy, czyli łączenie pracy zdalnej z pracą w biurze. Właśnie dla firm, które zdecydowały się na model hybrydowy (lub dopiero rozważają) Nowy Styl opracował biuro Communication Hub. Jest to przykład nowoczesnego miejsca spotkań i wymiany doświadczeń, które wspiera potrzeby użytkowników.

Communication Hub odpowiada dokładnie na te potrzeby, które najgłośniej wybrzmiały podczas pandemii z ust większości pracowników – tęsknimy za spotkaniem z człowiekiem twarzą w twarz, nie ekran w ekran!

Przyszłość pod znakiem pracy hybrydowej

Praca hybrydowa zyskuje na popularności. Giganci światowi, tacy jak Google, Facebook czy Dell, zapowiadają, że właśnie tak widzą swoją przyszłość w kontekście organizacji pracy w najbliższej przyszłości.

Praca hybrydowa zakłada łączenie obecności w biurze i zdalnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych – w domu lub innej lokalizacji.

Oto kluczowe założenia pracy hybrydowej:

biuro jako miejsce spotkań i interakcji między pracownikami,

częściowa praca w domu jako standard, a nie benefit,

miejsce pracy zależne od aktywności wykonywanej w danej chwili.

Według badań 61 proc. pracodawców zaoferuje swoim pracownikom możliwość pracy w modelu hybrydowym.

Zdecydowana większość pracowników biurowych chciałaby móc łączyć pracę w biurze z pracą zdalną. Elastyczne podejście pracodawców do miejsca i czasu pracy jest przez pracowników bardzo doceniane.

Communication Hub

Hybrydowy model pracy niewątpliwie wpłynie na przestrzeń biurową. Praca administracyjna w założeniu będzie w dużej mierze wykonywana zdalnie. W biurze najczęściej będziemy się spotykać i pracować zespołowo. Zatem zmienią się proporcje przestrzeni w biurze – będzie mniej tradycyjnych stanowisk pracy, a zdecydowanie więcej miejsc do spotkań i współpracy.

Communication Hub to model biura zaproponowany przez firmę Nowy Styl, doświadczonego eksperta i partnera w aranżowaniu przestrzeni pracy wielu firm na całym świecie. To biuro, które jest platformą do komunikacji i przestrzenią do wszelkiego rodzaju spotkań, także tych zdalnych, których jest wiele w systemie hybrydowym. Wreszcie, to zbiór propozycji aranżacji wnętrz biurowych, z których powstaje unikalny projekt, dopasowany do potrzeb i oczekiwań organizacji jutra.