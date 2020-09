Jak nowe realia zmienią sposób postrzegania roli biura?

Wraz z rozwojem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych coraz więcej organizacji zaczęło proponować pracownikom elastyczne formy zatrudnienia, które są uważane za bardziej efektywne i sprzyjające zachowaniu work-life balance. COVID-19 nadał temu procesowi całkiem nową dynamikę. To, co do niedawna było udziałem niewielu, staje się właśnie nowym status quo. Co się zmieni z perspektywy pracownika i pracodawcy? Jak nowe realia zmienią sposób postrzegania roli, jaką pełni biuro?

Po ogłoszeniu lockdownu zdecydowana większość pracowników niemal z dnia na dzień opuściła biura i przeszła na tryb home office. Dla organizacji, których struktury były zawczasu przygotowane do pracy zdalnej, zmiana miała charakter płynny. Nie wszyscy mieli jednak ten komfort. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w marcu br. przez Devire 35% firm napotkało bariery w przejściu na pracę zdalną. 22% z nich zaoferowało taką możliwość jedynie części pracowników, a 13% zastosowało jej w ogóle. Wśród kluczowych trudności ankietowani wymienili charakter świadczonej pracy (83%), brak sprzętu (30%), ale również decyzję zarządu (10% odpowiedzi).

- Firmy o bardziej konserwatywnym stylu zarządzania nie były gotowe na taki scenariusz. Brakowało odpowiednich ścieżek komunikacji i procedur, a przede wszystkim – kultury organizacyjnej, która umożliwia sprawną współpracę z pracownikami na odległość. Są też branże, które nie były w stanie wprowadzić tej zmiany z przyczyn obiektywnych, wynikających z branży, w której prowadzą działalność – wyjaśnia Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR. (Devire jest firmą rekrutacyjną i outsourcingową, działającą w Polsce i regionie CEE). Przypadek ten dotyczył przede wszystkim handlu (35%), transportu, spedycji i logistyki oraz administracji publicznej (33%) oraz branży motoryzacyjnej i lotniczej (30%).

… to zostanie z nami na dłużej

Mimo utrudnień w wielu obszarach w zdecydowanej większości firm praca zdalna stała się nową normą. W czołówce znalazła się branża nieruchomości (92% podmiotów wdrożyła pracę zdalną), IT i telekomunikacja (86%), usługi dla biznesu (84%) oraz SSC/BPO (80%). Średnio 82% pracowników wszystkich badanych firm zadeklarowało, że przeszło w tryb zdalny. To imponująca wartość, która z pewnością będzie miała przełożenie na przyszły kształt rynku pracy.

- Z jednej strony pracownicy przekonali się, że elastyczne formy zatrudnienia sprawdzają się w praktyce, będą więc oczekiwali takiej możliwości w przyszłości. Z drugiej – choć praca zdalna nie jest pozbawiona wad, pracodawcy dostrzegli jej potencjał, choćby w kontekście optymalizacji kosztów powierzchni biurowej czy większej swobody w doborze kadr i możliwości zatrudniania osób mieszkających z dala od siedziby firmy, nawet w innych krajach – podkreśla Michał Młynarczyk z Devire.

Mimo znoszenia kolejnych obostrzeń wiele osób wciąż pracuje w domu lub korzysta z modelu hybrydowego, pojawiając się w biurze raz na pewien czas. Można spodziewać się, że sytuacja ta szybko się nie zmieni i 2021 r. będzie wyglądał podobnie. Im trwalsza będzie ta zmiana, tym większy będzie miała wpływ na docelowy kształt rynku pracy. Pociągnie to za sobą duże zmiany i reorganizacje w biurach – pracodawcy będą musieli dostosować ich model funkcjonowania i aranżację do nowych wyzwań.