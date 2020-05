Jak pandemia odmieni projektowanie?

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień odmieniła nasze życia. Wśród jej następstw wymienić należy także zmiany w naszych zachowaniach społecznych, a te z kolei wpływają na to, jak projektujemy otaczające nas przestrzenie. Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom dzieli się swoimi prognozami.

Epidemia i konieczność spędzania czasu w domowym zaciszu odmieniły naszą rzeczywistość. W jaki sposób koronawirus wpłynie na nasze mieszkania? Oto kilka prognoz, które przygotowali architekci z Pracowni Architektury Wnętrz Decoroom.

Do tej pory nasze mieszkania często pełniły funkcję miejsca relaksu i sypialni. Życie towarzyskie w znacznej mierze koncentrowało się w mieście. Spotykaliśmy się w restauracjach, pubach czy klubach, a zapraszanie gości do domu było rzadkością.

– Dotychczas wielu klientów, szczególnie tych dysponujących mniejszymi metrażami, celowo stawiało na minimalizowanie funkcji kuchni i jadalni, bowiem ich życie towarzyskie w głównej mierze toczyło się poza domem, na mieście. Restauracje i gastrobary były miejscami na posiłki i spotkania ze znajomymi – wskazuje Joanna Węgłowska, Architekt Decoroom. Obecnie, z uwagi na bezpieczeństwo, może to ulec zmianie.

– Mieszkanie miało być przyjazną strefą relaksu i snu, natomiast obecnie sytuacja wymusza przygotowanie go do pełnej funkcjonalności w nowych realiach. Spotkania rodzinne i towarzyskie w domowych czterech katach powrócą do łask i będą wymagać odpowiedniej oprawy – stołu, wygodnej kuchni – dodaje Joanna.

Wspólne serialowe maratony, turnieje gier planszowych czy po prostu – „domówki” staną się nam znacznie bliższymi formami rozrywki, niejednokrotnie skłaniając do przearanżowania domowej przestrzeni, aby zachować funkcjonalność. Bardzo możliwe, że na pierwszy plan wysunie się kuchnia i jadalnia. Zainwestujemy w duże stoły i wygodne krzesła, zorganizujemy więcej miejsca do wspólnej celebracji posiłków. W małych mieszkaniach sprawdzą się meble modułowe, które można dostosować do potrzeb. Oczywiście, nadal pozostanie z nami również home office - być może jadalniany stół czasem będzie też pełnił funkcję miejsca do pracy.

Długie przebywanie w domu sprawia, że tęsknimy za naturalnym światłem. W polskim klimacie każdy słoneczny dzień jest na wagę złota, dlatego częściej będziemy decydować się na jasną kolorystykę ścian. Zaletą neutralnej palety barw jest ponadczasowość i optyczne powiększenie przestrzeni. Dla przeciwników beżów i bieli, dobrym wyjściem mogą okazać się… pastele. Pudrowy róż, jasny błękit, delikatna zieleń - dodadzą charakteru, a jednocześnie będą subtelnym tłem dla mocniejszych akcentów - sztuki, designerskiego oświetlenia czy nowoczesnych mebli.

Podczas kwarantanny niejednokrotnie zdążyliśmy się znudzić naszymi aranżacjami. Wszystkim, którzy planują szybką metamorfozę, z pomocą przyjdą dekoracyjne detale i tekstylia, które mogą bardzo szybko odmienić wnętrza.