Jak powstaje szkło? Niezwykła wystawa w Krośnie

„Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie” to wystawa pokazująca szczegóły produkcji szkła na terenie Polski oraz prezentująca zastosowanie wysoko przetworzonej tafli szkła. Dotychczas można było ją oglądać w sandomierskim Muzeum Okręgowym, ale zmienia ona swoją lokalizację – od 21 maja będzie dostępna do zwiedzania w krośnieńskim Centrum Dziedzictwa Szkła.

W zeszłym roku swoją premierę miała wystawa „Od piasku do szkła. Historia – technologia – zastosowanie”, efekt współpracy między Muzeum Okręgowym w Sandomierzu a NSG Group, jednym z największych globalnych producentów i przetwórców szkła. Sandomierz to miasto słynące ze szkła – początki jego produkcji w tym rejonie sięgają lat trzydziestych XX wieku. Wystawa podsumowuje ten okres, a także przedstawia historię szkła w Polsce na przestrzeni wieków.

- Od zawsze wspieramy działalność kulturalną, społeczną i artystyczną, nie tylko związaną ze szkłem. Bardzo nas cieszy, że wystawa, którą współtworzyliśmy rusza w Polskę i mamy nadzieję, że po wizycie w Krośnie, będzie ona podbijać kolejne muzealne sale. Wierzymy również, że przed nami wiele wspólnych projektów z sandomierskim oraz innymi muzeami w kraju – mówi Jerzy Baran, dyrektor operacyjny Pilkington Polska.

Oprócz informacji czysto historycznych, ekspozycja pozwala zapoznać się z procesem produkcji szkła oraz z szerokim wachlarzem jego zastosowań. Wśród eksponatów znaleźć można szklaną podłogę z umieszczonymi w niej surowcami używanymi do produkcji szkła, innowacyjne szyby samochodowe, szkło architektoniczne, makietę sandomierskiego pieca float czy odzież hutniczą.

Szkło – przezroczyste, ale wielowymiarowe

Wystawę od 21 maja 2021 do 15 sierpnia będzie można oglądać w Krośnie, w Centrum Dziedzictwa Szkła (CDS). Krosno również jest miastem ze szklarskimi tradycjami, a historia hutnictwa szkła w regionie liczy sobie prawie 100 lat. Krośnieńska huta szkła powstała w 1923 roku i zasłynęła w powszechnej świadomości produkcji szklanych akcesoriów docenionych przez m.in. królową brytyjską Elżbietę II czy króla Hiszpanii Juana Carlosa. CDS zajmuje się działalnością edukacyjną oraz wystawienniczą – zorganizowało już ponad sto wystaw – oraz angażuje się w promocję Krosna i polskich wytwórców szkła.

- Współpraca z sandomierskim muzeum oraz NSG Group przebiegała bardzo pomyślnie i mam nadzieję, że nie ograniczy się do tego jednego wydarzenia. Cieszy mnie również przekrojowość wystawy – nawet nasi pracownicy, siłą rzeczy oswojeni i zaznajomieni ze szkłem, dowiedzieli się z niej czegoś nowego. „Od piasku do szkła” pokazuje nowoczesne, bliskie nam w Centrum Dziedzictwa Szkła, oblicze muzealnictwa, w którym zwiedzający nie ograniczają się do samego oglądania, ale aktywnie współtworzą wystawę – mówi dr Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła.

Wystawa „Od piasku do szkła” to pierwsza współpraca między Centrum Dziedzictwa Szkła a Muzeum Okręgowym w Sandomierzu oraz NSG Group. Jak podkreślają pracownicy CDS, wystawa pokazuje szkło w sposób kompleksowy i wyczerpujący, a jej interaktywna i warsztatowa forma sprawia, że jest ona niezwykle atrakcyjna dla odwiedzających.