Jak projektować dla seniorów? Kluczowe jest bezpieczeństwo, technologia i dostępność

Zjawisko starzenia się społeczeństw występuje niemal we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić już 28,5 proc. obywateli UE. To ogromne wyzwanie nie tylko pod względem gospodarczym, ale także społecznym, bowiem grupa ta, mimo pojawiających się ograniczeń związanych z mobilnością chce jak najdłużej pozostać aktywna.

Seniorzy potrzebują dopasowanej do swoich możliwości przestrzeni publicznej, która w obecnej sytuacji pandemii musi być także odpowiednio zabezpieczona. Niestety przykłady takie jak brak podjazdów do budynków, skwerów czy parków, ławki bez podłokietników, o które można się wesprzeć, wciąż pokazują, że jako społeczeństwo nadal nie rozumiemy i nie realizujemy idei dostępności. Tymczasem rozwiązania w przestrzeni publicznej powinny być dostępne dla wszystkich, a więc tworzone zgodnie z zasadami projektowania inkluzywnego. W tym celu trzy poznańskie uczelnie wyższe zjednoczyły siły by zorganizować konferencję, której głównym celem było podnoszenie standardu funkcjonowania osób starszych, dzięki rozwiązaniom projektowym, urbanistycznym i architektonicznym a także aktywizacji seniorów poprzez terapie zajęciowe. Głównym celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o dostępności, dzięki wymianie doświadczeń i osiągnięć geriatrów, terapeutów zajęciowych, projektantów, inżynierów, architektów, przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, naukowców i praktyków.

Chlubnym przykładem jest Estonia, która wyzwanie dotyczące zapewnienia dostępności umieściła w obszarze decyzji politycznych. Na konferencji obecna była Keit Parts kierująca specjalnie powołaną w tym celu grupą zadaniową rządu Estonii. Grupa ta ma opracować procedury i narzędzia administracyjne by rozwiązać problemy związane z dostępnością zarówno w środowisku fizycznym, jak i e-środowisku, tak żeby do 2035 roku każdy mieszkaniec Estonii mógł cieszyć się pełną dostępnością do przestrzeni publicznej. Keit Parts opowiedziała o wyzwaniach, jakie stoją przed jej zespołem by ten ambitny cel zrealizować.

Dostępność wspomagana technologią

Wszystko w naszym życiu staje się bardziej intuicyjne w obsłudze i zrobotyzowane. Dlaczego nie wykorzystać osiągnięć technologicznych, aby pomóc osobom starszym w prowadzeniu samodzielnego, satysfakcjonującego życia? Rozwiązania dla seniorów powinny łączyć zaawansowane rozwiązania technologiczne i komfort, i dzięki temu być łatwo dostępne dla użytkowników w każdym wieku, również dla osób np. z ograniczoną sprawnością ruchową. Gość specjalny konferencji prof. Thomas Bock, wizjoner i ekspert w dziedzinie robotyki budowlanej wskazał, iż doskonałą inspiracją do takiego projektowania mogą być rozwiązania architektoniczne jakie były stosowane już w XV wieku w Japonii, w domach z przesuwanymi lub obracanymi ścianami, podłogami czy sufitami. Innym pomysłem są meble mechatroniczne, które, dzięki swojej użyteczności mogą ułatwiać starszym osobom codzienne funkcjonowanie. - Wykorzystanie komponentów mechatronicznych otwiera nowe perspektywy w zakresie projektowania i konstruowania mebli, znacząco wpływając na wygodę użytkowania poprzez maksymalną redukcję poziomu dźwięku oraz poprawę płynności i bezpieczeństwa obsługi części ruchomych - powiedział prof. Thomas Bock, z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Wiele inspirujących rozwiązań wspierających funkcjonowanie seniorów i potwierdzających ten trend zaprezentował w trakcie drugiego, warsztatowego dnia konferencji Paweł Borkowski reprezentujący Hettich Polska. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o systemach meblowych umożliwiających np. dostosowanie wysokości szafek wiszących, płyt roboczych do wymagań osoby poruszającej się na wózku czy rozwiązaniach zapewniających łatwiejszy dostęp do wnętrza różnego rodzaju szaf.