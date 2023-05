Jak projektować zieleń w biurze? Praktyczne wskazówki

Nie od dziś wiadomo, że żywa roślinność wpływa na percepcję wnętrza. Badania przeprowadzone na zlecenie 4Nature System we współpracy z PLGBC i Politechniką Śląską w 10 warszawskich biurach udowadniają, że użytkownicy wnętrz wypełnionych roślinami odczuwają poprawę jakości powietrza i wilgotności, samopoczucia oraz komfortu pracy. W jaki sposób wprowadzić zieleń do biura?

Przez 12 tygodni w 10 dużych warszawskich firmach 4Nature System analizowało oddziaływanie roślin na pracowników biurowych.

Wyniki badań nie wzbudzają wątpliwości – potwierdzają pozytywny wpływ natury na komfort ludzi, jakość środowiska pracy, a co za tym idzie – także jakość działania.

17 proc. wyniósł odczuwalny wzrost produktywności, 62 proc. osób zauważyło wzrost efektywności pracy, 84 proc. pracowników odczuło poprawę samopoczucia i redukcję stresu, a 88 proc. potwierdziło poprawę komfortu pracy. Żywe rośliny mają też znaczący wpływ na jakość i wilgotność powietrza – poprawę w tym zakresie odczuło 80 proc. osób. W efekcie większość ankietowanych, bo aż 88 proc., chce mieć rośliny maksymalnie blisko stanowiska pracy - do takich wniosków doszła firma 4 Nature System przeprowadzając analizę 10 warszawskich biur pod kątem wpływu obecności roślin na samopoczucie pracowników.

Im więcej zieleni wprowadzimy do wnętrza, tym bardziej skuteczne jest jej pozytywne oddziaływanie. Tylko prawidłowo zaprojektowana roślinność będzie łatwa w utrzymaniu oraz sprawi, że użytkownicy odczują większy komfort – redukcję niepokoju, lepszą koncentrację i wzrost kreatywności. Jak uniknąć błędów w aranżacji powierzchni biurowych z wykorzystaniem zieleni?

Jak prawidłowo zaprojektować zieleń w biurze?

Co warto wziąć pod uwagę, jeśli chcemy prawidłowo zaaranżować zieleń w biurze z myślą o oddziaływaniu na well-being pracowników?

Roślinność planujmy jeszcze na etapie projektu biura. Pamiętajmy o oświetleniu. Uwzględniajmy roślinność blisko ludzi. Wprowadzajmy rozwiązania trwałe, systemowe i zautomatyzowane. Kumulujmy rośliny w skupiska. Projektujmy z myślą o łatwej pielęgnacji oraz późniejszych kosztach utrzymania zieleni. Dopasowujmy roślinność do potrzeb elastycznego biura.

Planowanie roślin już na etapie projektu

Żeby roślinność w biurze miała zauważalny wpływ na pracowników, powinna być aranżowana w odpowiedniej ilości i w odpowiednich miejscach. Jednocześnie jej pielęgnacja musi być wygodna – należy zapewnić dostęp do roślin i maksymalną automatyzację czynności. Istotna jest także kompozycja, a rośliny to wdzięczny i uniwersalny materiał dekoracyjny w przypadku każdej estetyki, nawet najbardziej nowoczesnej. Osiągniecie tego złożonego efektu jest możliwe właśnie dzięki uwzględnieniu roślin na wczesnych etapach projektowania, co pozwoli chociażby na odpowiednie rozprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej.

Pomimo, iż wiele z rozwiązań 4Nature System można wprowadzić w dowolnym momencie nawet funkcjonującego biura, to zdecydowanie więcej możliwości mamy w fazie projektowej. Niezwykle ważne jest oświetlenie roślin odpowiednim światłem, na którym nie warto oszczędzać. Bez niego roślinność będzie wolno się rozrastać, a w niedługim czasie może chorować i zamierać. Pamiętajmy też o odpowiedniej przestrzeni dla bryły korzeniowej. Zbyt małe donice sprawią, że zamierzony spektakularny efekt może okazać się mizerny, a możliwości posadzenia roślin i dalszego ich rozrastania – bardzo małe. Im wcześniej pomyślimy o roślinach we wnętrzu, tym większą mamy elastyczność w aranżowaniu i większe pole w uproszczeniu późniejszej pielęgnacji.

Uwzględnianie roślinności blisko ludzi

Żeby zoptymalizować działanie roślinności, warto aranżować ją tam, gdzie najczęściej przebywają ludzie. Chodzi o to, by zieleń była cały czas obecna w otoczeniu pracowników, a użytkownicy byli stale w otoczeniu zieleni. Ścianki działowe w open space, zielona ściana w sali konferencyjnej, well-room czy strefa relaksu to idealne przestrzenie i rozwiązania z żywymi roślinami.

Wprowadzenie rozwiązań trwałych i systemowych

Uzyskanie konkretnych parametrów wilgotności i jakości powietrza zależy od dopasowania proporcji roślinności w stosunku do kubatury pomieszczenia, zastanych warunków, przewidywanej temperatury i oczywiście liczby pracowników. Jesteśmy w stanie osiągnąć optymalne parametry, tylko jeśli myślimy o roślinności systemowo i korzystamy z systemowych rozwiązań. W 4Nature System stworzyliśmy kalkulator, który pozwala precyzyjnie określić powierzchnię roślin (m2), jaką należy wprowadzić na projektowaną przestrzeń tak, aby uzyskać założony wzrost wilgotności powietrza.

Należy pamiętać również o jakości i trwałości wybieranych rozwiązań. Wieloletnia żywotność produktów sprawi, że użytkownicy będą nie tylko zadowoleni z efektu wizualnego, ale też będą wdzięczni za bezproblemową i nisko kosztową eksploatację.

Aranżacja roślin w skupiskach

Roślinność systemowa wertykalna, daje nieskończone możliwości wykorzystania przestrzeni pionowych i optymalnego wypełnienia powierzchni. Jednocześnie zyskujemy też ważny potencjał kompozycyjny skumulowania zieleni. Rośliny w skupisku, tak jak piksele w obrazie, dadzą efekt wizualny nieporównywalny do pojedynczych doniczek ustawionych w rozproszeniu, a ich obsługa będzie dużo łatwiejsza.

Myślenie o utrzymaniu i pielęgnacji długoterminowo

Dobrze zaprojektowana roślinność powinna być wygodna i ekonomiczna w późniejszej pielęgnacji. Również tutaj atut stanowi systemowość – pozwala na kumulację zieleni oraz zapewnienie optymalnych warunków, nie tylko w zakresie nawodnienia, ale też oświetlenia oraz sterowania przy wykorzystaniu technologii IoT. Skomplikowane projekty roślin np. pod sufitem, dodatkowo nad biurkami sprawią, że rośliny będą miały zbyt mało światła, a podlewanie ich będzie bardzo problematyczne. Spowoduje też niepotrzebny wzrost kosztów opieki nad nimi. Gdy mówimy o skutecznym projektowaniu z myślą o oddziaływaniu na pracowników, mówimy o dużych powierzchniach, a te powinny być komfortowe w utrzymaniu. Roślinność systemowa zarządzana zdalnie, dzięki aplikacji mobilnej oszczędza czas i pieniądze.

Elastyczność również w zakresie roślinności

W nowoczesnym biurze przestrzeń można dowolnie przearanżowywać zależnie od potrzeb. Rozwiązania w zakresie wprowadzonej zieleni powinny być zgodne z założeniami elastycznego projektowania.

Roślinność systemowa jest mobilna, a jej zwinność gwarantuje modularna konstrukcja. Modularność i trwałość to jedne z podstawowych założeń systemów 4Nature System, które umożliwiają projektowanie oryginalnych kompozycji wielkoformatowych, a jednocześnie wysoką mobilność.

Możemy w dowolnym momencie zmienić układ modułów, rozbudować kompozycję lub przenieść elementy do innej części biura. Dzięki temu zieleń podąża za ludźmi i ich potrzebami, a jak wspomnieliśmy, bliskość roślinności ma istotny wpływ samopoczucie pracowników.

Chociaż coraz więcej wiemy na temat pozytywnego oddziaływania żywej roślinności na komfort pracy i samopoczucie pracowników biurowych, wciąż wyzwaniem jest wprowadzanie zieleni tak, by dawała odpowiednie efekty.

Właśnie z myślą o efektywnym projektowaniu wnętrz 4Nature System organizuje wspólnie z firmą Helvar przy wsparciu PLGBC spotkania z cyklu ZAPROJEKTUJ NIEWIDZIALNE – FROM LOOK & FEEL TO WELL. M.in. z architektami, projektantami, Facility i Office managerami rozmawiamy o właściwym planowaniu zrównoważonej i przyjaznej przestrzeni.

Chętnie dzielimy się wiedzą z zakresu praktycznego wymiaru biophilic design, projektowania tego, co niewidzialne, a co wpływa na jakość pracy, samopoczucie i pozytywne odczuwanie przestrzeni. Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia oraz komunikatów o nadchodzących eventach.