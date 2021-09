Jak przełamać branżową elegancję? Massive Design z projektem dla kancelarii prawniczej

Zmiana organizacji procesu pracy spowodowana tak pandemią, jak i rozwojem technologii dotyczy każdej branży bez wyjątku. Coraz częściej praktykowany hybrydowy model pracy jest przyczynkiem do tego, by efektywniej wykorzystywać dostępną przestrzeń biurową. Kancelaria prawna Łaszczuk i Wspólnicy zdecydowała się na odważny krok zmiany podejścia do organizacji swojej pracy przy okazji przenosin biura w obrębie budynku Metropolitan.

Nowe biuro miało być przełomowe nie tylko ze względu na innowacyjne podejście do układu funkcjonalnego, ale również ze względu na chęć odejścia od tradycyjnych rozwiązań również w kwestiach estetycznych. Do stworzenia nowego wizerunku Kancelarii zaproszono pracownię Massive Design.

W toku rozmów Kancelarii z przedstawicielami budynku oraz projektantami narodził się pomysł, aby poważnie podejść do tematu reuse-recycle i zminimalizować ilość odpadów, które powstają przy okazji każdej przebudowy. Zdecydowano się wykorzystać fragmenty istniejącej aranżacji i części materiałów wykończeniowych, a nadwyżkę dostępnych środków finansowych przeznaczonych na wykończenie biura przeznaczyć na użycie materiałów i rozwiązań przyjaznych środowisku.

Wykorzystano zatem elementy istniejących ścian oraz odzyskano znaczne połacie wykładziny dywanowej. Projektanci dokonali również ewaluacji posiadanego przez Kancelarię wyposażenia meblowego pod kątem możliwego użycia w nowej lokalizacji. Dopiero po tej weryfikacji przystąpiono do ułożenia nowego układu funkcjonalnego.

W ogólnym zarysie zaplanowano dwie strefy funkcjonalne – jedną kliencką, drugą pracowniczą. Ta pierwsza została zlokalizowana wokół przestrzeni recepcyjnej. Tu mamy dostęp zarówno do wygodnych foteli przeznaczonych dla klientów, sal konferencyjnych, jak i pomieszczenia wspierającego obsługę gości. Co równie ważne, w najbliższej odległości znajduje się również pomieszczenie Partnerów.

- Dużą zmianą jest przestrzeń recepcyjna, w której odeszliśmy od ciężkich i poważnych form, a pojawiły się zaokrąglone formy i kolory niekojarzące się z kancelariami prawnymi. W założeniu ma to skrócić dystans i pozwolić na mniej sztywne formy komunikacji – opowiada Paweł Niebudek, senior architekt Massive Design

Pozostała część biura jest przestrzenią dedykowaną tak pracującym w Kancelarii prawnikom, jak i osobom odpowiedzialnym za bieżącą obsługę i funkcjonowanie biura. Na końcu tej strefy znajdziemy świetnie wyposażone pomieszczenie kantyny z zaaranżowanym kącikiem do nieformalnych spotkań. Całość biura jest utrzymana w spójnej eleganckiej stylistyce, która jednak wyłamuje się z szablonu pomieszczeń kancelarii prawnych. Odważne użycie zestawień kolorystycznych i meandrujące formy sufitu podwieszanego, powiązane z organicznymi elementami wystroju ścian nadają nieco butikowy charakter wnętrzu. Dzięki temu odbiorcy tego wnętrza nie czują się przez nie ani przytłoczeni, ani skrępowani, a to jest kluczem do sukcesu w codziennej działalności Kancelarii.

- Po raz drugi skorzystaliśmy z usług Massive Design i po raz drugi jesteśmy bardzo zadowoleni. Otwartość, zrozumienie potrzeb klienta i kreatywność to cechy, które szczególnie cenimy sobie pracując z Massive Design. Świetnie pracowało nam się z Pawłem Niebudkiem. Paweł zawsze miał dla nas czas, miał doskonałe pomysły i wspierał nas swoimi radami. Czuliśmy, że jesteśmy naprawdę w dobrych rękach. Przy okazji kolejnych zmian aranżacji, pierwsze kroki ponownie skierujemy do Massive Design - mówi Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, adwokat, wspólnik zarządzający Łaszczuk i Wspólnicy

Całość aranżacji została przygotowana zgodnie z obowiązującym trendem wspierając dynamiczne przestrzenie pracy. Nie mogło więc zabraknąć rozwiązań takich jak biurka z elektryczną regulacją wysokości wspierających pracę w formacie na siedząco oraz na stojąco. Aby całość biura spełniała wymogi i wyzwania pracy hybrydowej wdrożono rozwiązania dedykowane coraz częstszym telekonferencjom i wideokonferencjom w postaci równomiernie rozmieszczonych budek akustycznych.