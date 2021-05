Jak się pracuje u kawowego giganta? Zaglądamy do wnętrz biura JDE autorstwa pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki

W kompleksie budynków biurowych Marynarska Business Park w Warszawie mieści się nowe biuro firmy Jacobs Douwe Egberts Poland. Pracownia Barnaby Grzeleckiego Bit Creative stworzyła wyjątkową przestrzeń pełną nawiązań do specyfiki firmy.

Biuro firmy Jacobs Douwe Egberts Poland zajmuje jednopiętrową powierzchnię 1200 mkw. Wystrój wnętrza jest bardzo klimatyczny - inspiracje stanowiły produkty JDE!

Let’s start with coffee

Strefa wejścia jest przestronna i przytulna, choć z elementami industrialu. Goście mają do dyspozycji zabudowę meblową z ekspresem, gdzie sami mogą przygotować sobie kawę. Napis "Let’s start with coffee" zachęca do przygotowania aromatycznego napoju.

- Jacobs Douwe Egberts to globalny producent kawy. W swoim portfolio posiada wiele produktów takich jak Jacobs, Prima, Tammiso, Barista czy LOR, które zainspirowały nas do zaprojektowania sal konferencyjnych. Każda z nich ma przypisaną nazwę zgodnie z produktem, a wystrój nawiązuje do nich kolorem, kształtem i detalem - mówią autorzy projektu.

Aranżacja w całości rozplanowana została w układzie otwartym. Zaprojektowany został podział na strefę wejściową, z której mamy bezpośredni dostęp do sal konferencyjnych oraz część pracowniczą, gdzie pracownicy mają do dyspozycji wewnętrze sale konferencyjne i budki telefoniczne. Całość uzupełnia duża ilość zieleni. Stworzono również jedną dużą kuchnię, która pełni również rolę przestrzeni multi-funkcyjnej dla całego zespołu. Przestrzeń jest mobilna i można ją dopasowywać względem potrzeb.

Biuro wyposażone jest w ergonomiczne stanowiska pracy i komfortowe sale konferencyjne, a także pomieszczenia do pracy w ciszy i skupieniu. - Zadbaliśmy również o odpowiednie wyposażenie przestrzeni pomagającej zachować prawidłowe parametry akustyczne. Na powierzchni znajdują się akustyczne sufity w dynamicznych kształtach. Między biurkami znalazło się miejsce dla wysokich szaf i ścianek wyposażonych w filcowe elementy - mówią architekci.

- Udało nam się wypracować niesamowity klimat osiągnięty za pomocą odpowiednich materiałów, kolorów i detali. Staraliśmy się zaprojektować ciepłą, przyjazną przestrzeń, w której chce się przebywać i.... napić kawy. Charakterystyczne elementy związane z daną marką, do których nawiązujemy wystrojem tworzą integralną i spójną całość - dodają twórcy projektu.