Jak w domowym zaciszu pomóc w walce z suszą?

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogródka, balkonu albo nawet parapetu z ziołami, to wiemy doskonale, ile nawodnienia potrzebują rośliny, żeby dobrze się rozwijać. Z pomocą może przyjść deszczówka. Woda zebrana z deszczu, np. za pomocą beczki w ogrodzie, czy większego wiadra na balkonie, świetnie sprawdzi się do podlewania kwiatów, ziół i innych roślin doniczkowych. Jeśli w ostatnim czasie nie pada zbyt wiele albo po prostu potrzebujemy więcej do podlewania, wystarczy umieścić w zlewie miskę, która posłuży do mycia warzyw i owoców, a zaoszczędzoną wodę możemy śmiało wykorzystać do pielęgnacji domowej zieleni, fot. mat. IKEA