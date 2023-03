Jak zaaranżować wnętrze w stylu eklektycznym? Radzi architekt

Nie od dziś mówi się o stylu skandynawskim, japandi, loftowym, czy mid-century modern we wnętrzach. Czasem trudno zdecydować się na jeden z nich. Co się więc stanie, jeśli chcemy uzyskać estetykę projektu, która łączy elementy wszystkich z nich — a może i więcej? Odpowiedzią jest styl eklektyczny.

Styl eklektyczny wywodzi się z wielu kierunków wnętrzarskich, sztuki i form dekoracyjnych.

Eklektyzm staje się coraz bardziej pożądany i uznany w aranżacji wnętrz.

Wnętrza eklektyczna są swobodne, ukierunkowane na człowieka, z nutką sentymentalizmu, piękne i ponadczasowe.

Termin „eklektyzm” pochodzi od greckiego słowa „eklektikos”, które luźno oznacza „wybierać najlepsze”. Był początkowo używany w filozofii do opisania procesu wybierania najlepszych z szeregu argumentów w celu sformułowania własnych. Pomysł przeniósł się do architektury pod koniec XIX i na początku XX wieku. Zamiast trzymać się jednego ruchu architektonicznego, takiego jak neoklasycyzm, neogotycki czy bizantyjski, architekci wybrali elementy z różnych stylów, aby stworzyć zupełnie nowy kierunek stylistyczny. W końcu ta filozofia projektowania została przeniesiona do świata wystroju wnętrz. A jak dzisiaj postrzegany jest eklektyzm?

Projekt: Hanna Pietras Architects, współpraca Monika Ledzion, foto: RASPBERRY WORKSHOP

Staje się coraz bardziej pożądany i uznany. Jeszcze do niedawna był postrzegany jako styl hipsterski, bałaganiarski. Teraz coraz więcej klientów wręcz marzy o stylu eklektyczny u siebie we wnętrzu.

Jest to w moim odczuciu styl, który pozwala na posiadanie prywatnych rzeczy, wkomponowanych we wnętrze. Dzięki niemu nie musimy się stresować, czy dany obraz, mebel po babci czy zabytkowy dywan pasują, bo jeśli ja na etapie projektu wiem, jakie pamiątki i meble klienci zabierają ze sobą do nowego domu to potrafię ubrać je w całość z nowym wnętrzem - mówi architektka Hanna Pietras.

Kształty, kolory, materiały, faktury

Eklektyzm różni się od większości stylów, ponieważ naprawdę nie ma ograniczeń co do tego, co możemy stworzyć we wnętrzu.

Trzeba mieć wyczucie i otwartość. Na pewno znajomość innych stylów, mebli, materiałów wykończeniowych bardzo pomaga, bo dzięki nim możemy żonglować pomysłami. Być odważniejsi i pewniejsi swoich wyborów - dodaje architektka.

Biorąc to pod uwagę, istnieją pewne elementy, które są konsekwentnie używane w eklektycznych wnętrzach.

To mieszanie kolorów, tekstur i wzorów. W eklektycznej przestrzeni powszechne są akcenty nasyconej kolorystyki, podobnie jak mieszanie i dopasowywanie różnych tekstur i wzorów.

Kolejną kwestią jest połączenie starego i nowego. Nierzadko zdarza się, że oglądając eklektycznie zaprojektowaną przestrzeń, obok tych nowoczesnych brył znajdują się zabytkowe meble. Zarówno w starych, jak i nowych sofach, czy komodach znajdzie piękne detale, a przeplatanie ich między sobą daje piękny kontrast.

Projekt: Hanna Pietras Architects, współpraca Anastazja Lukiewicz, foto: Hanna Pietras Architects

I co ważne uznanie wpływu kulturowego. Eklektyczny design jest często inspirowany światowymi wpływami. Style projektowania różnią się w zależności od kraju, podobnie jak kultury. Łączenie pięknych elementów jednej kultury, z szacunkiem i bez zawłaszczania, z inną, to świetny przepis na jedyną w swoim rodzaju przestrzeń.

Wnętrza eklektyczna są swobodne, ukierunkowane na człowieka, z nutką sentymentalizmu, piękne i ponadczasowe. One nam się prędko nie znudzą, ponieważ są zaprojektowane pod nas, pod nasze indywidualne oczekiwania i upodobania. Styl eklektyczny nie lubi bylejakości. Na pierwszy rzut widać, czy zaprojektowane materiały i meble są dobrej jakości. Eklektyzm nie polega na łączeniu przypadkowo znalezionych form, kolorów, czy materiałów a na umiejętnym doborze elementów.

Eklektyzm we wnętrzach

Dla Hanny Pietras eklektyzm kojarzy się z „wolnością, swobodą w projektowaniu, indywidualizmem, a przede wszystkim postawieniem człowieka w najważniejszym punkcie. W moim odczuciu najpiękniejsze wnętrza to te, które mają duszę i czuć kto w nich mieszka”.

Eklektyczny wystrój wnętrz polega na zaprezentowaniu swojej osobowości w pomieszczeniu. Nie wyznaczajmy sobie zbyt wielu granic dla swojego domu w stylu eklektycznym. Uwolnijmy się od twardych reguł związanych z tradycyjnym wystrojem wnętrz. Tej zasady trzyma się Hanna Pietras w swoich projektach. A dlaczego to właśnie styl eklektyczny tak bardzo przypadł jej do gustu?

Uwielbiam wnętrza w stylu mid-century modern. Natomiast jest on bardzo wymagający i konkrety. Jest w nim swoboda projektowa, ale tylko w określonych ramach, a projektowanie nie lubi ograniczeń. Ja nie lubię ograniczeń. Kiedy przychodzi do mnie klient – długo z nim rozmawiam. Okazuje się, że bardzo często nie potrafi określić jednym słowem tego, co mu się podoba, ponieważ pojawia się wiele kierunków. Eklektyzm ma tu wręcz zbawienny wpływ. On nie określa, nie definiuje - dodaje Pietras.

W eklektyzmie wszystkie „ruchy” są dozwolone. Każdy pomysł jest dobry, jedyna trudność polega na tym, ze trzeba umiejętnie spiąć wszystko w całość, a tutaj jest już potrzebne wyczucie i talent. Wnętrze nie może być „przebrane”.