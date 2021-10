Jak zaplanować przestrzeń biura hybrydowego?

O ile 2020 i 2021 zapiszą się w historii pod znakiem pracy zdalnej, o tyle końcówka 2021 i 2022 będą już pod znakiem modelu hybrydowego, do którego stopniowo przechodzą kolejne organizacje. Jak zarządzać przestrzenią wykorzystywaną dynamicznie przez zespoły? Polski start-up Whirla opublikował raport, w którym wyjaśnia, jak zaplanować model hybrydowy i jak nim zarządzać.

REKLAMA

O ile dla XX wieku charakterystyczny był model pracy z biura od 9 do 17, w którym biurko było przypisane do pracownika a zatem potrzebnych było tyle biurek, ile organizacja zatrudniała osób, o tyle w XXI wieku żaden z tych elementów nie będzie definiować tego, jak pracujemy. Pandemia Covid-19 trwale zmieniła style pracy w wielu organizacjach oraz wymusiła dostosowanie i reorganizację fizycznego środowiska pracy. Mniej biurek, więcej przestrzeni do współpracy i spotkań – to podstawa wytycznych w wielu obecnie realizowanych projektach. Hybrydowe modele zakładają obecność pracowników w biurze oscylującą między 6 w miesiącu a 3 dniami w tygodniu, a to przekłada się na wdrażanie bardziej odważnych – niż te realizowane do czasów pandemii – polityk dotyczących współdzielenia biurek. O ile przed pandemią przydzielanie 7 biurek na 10 pracowników było dość powszechnie akceptowaną normą w świecie korporacji, o tyle dziś zarządy zatwierdzają strategie zakładające 4 biurka na 10 pracowników. Jednak wciąż wiele organizacji mierzy z wyzwaniami związanymi z zaplanowaniem i wdrożeniem modelu hybrydowego.

- Wiemy, że niełatwo podejmować decyzje w warunkach niepewności, szczególnie te dotyczące najmu nieruchomości lub zmiany aranżacji i funkcji biura, bo wiążą się z ogromnymi kosztami rozłożonymi na kilka lat. Wiemy też, że planowanie modeli hybrydowych obecnie spędza sen z powiek kadrze menedżerskiej w niejednej organizacji. A my te kwestie musieliśmy przemyśleć i opracować w najdrobniejszych szczegółach przy projektowaniu modułu zaawansowanej analityki wykorzystania przestrzeni na podstawie danych z systemu rezerwacji biurek oraz czujników podbiurkowych. Postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą. – wyjaśnia Piotr Dylczyński, współzałożyciel Whirla.



To, o czym przeczytać można w raporcie, to efekty prac badawczo-rozwojowych nad systemem Whirla, które były możliwe dzięki dofinansowaniu z programu BRIdge Alfa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i wsparciu funduszu Evig Alfa. Do współpracy zaproszone zostały m.in. dr Karolina Dudek, ekspertka zajmująca się strategiami środowiska pracy, oraz dr Aleksandra Bogocz, specjalistka w dziedzinie data science. Analityczki opracowały wspólnie z Whirlą model biura przyszłości i typologię stylów pracy. Pracowały przede wszystkim na zbiorach danych, ale na potrzeby raportu zaprojektowały narracyjny interfejs: zamiast operować linijkami kodu, opowiadają historię biura Ewy, dyrektor administracyjnej w firmie zatrudniającej 500 pracowników. Prosta opowieść o wyzwaniach Ewy, preferencjach i stylach pracy różnych osób z zespołu menedżera Marcina porządkuje i omawia różne aspekty pracy hybrydowej.