Jak zaprojektować relaks w biurze? TOP 10 inspiracji z polskich biur

Współczesne biura w niczym nie przypominają wszechobecnym jeszcze dekadę temu open space'ów wypchanych po brzegi kubikami, w których spędzało się większość dnia. W nowoczesnym biurze dba się również dobre samopoczucie pracownika, a służą temu chillout roomy, strefy rekreacji czy game roomy. Pokazujemy 10 pomysłów na relaks w biurze!

Biuro Callstack we Wrocławiu

Biuro Callstack we Wrocławiu, fot. Tom Kurek

W biurze Callstack we Wrocławiu zaprojektowanym przez we.make nie zabrakło strefy chillout, która tutaj pełni również funkcję przestrzeni do cyklicznie organizowanych przez Callstack eventów, takich jak warsztatu i meet-upy branżowe. Centralnie zlokalizowany chillout room mocno wyróżnia się na tle innych stref, jednocześnie wciąż tematycznie do nich nawiązując.

– Zaprojektowaliśmy go jako greenhouse: kosmiczną szklarnię. Jako główna inspiracja posłużył nam film, który wtedy ponownie obejrzeliśmy - „Marsjanin” Ridleya Scotta, w którym główny bohater (grany przez Matta Damona) buduje na Marsie szklarnię, w której z czasem udaje mu się wyhodować rośliny – opowiada Paweł Jesionek, współzałożyciel we.make.

Do strefy chilloutu wchodzi się przez drzwi-śluzę, prowadzące do pomieszczenia, w którym króluje roślinność, czy to w formie roślin obrastających podwieszane stalowe heksagony pod sufitem, czy grafik z motywem roślinnym na ścianach. Za sprawą aranżacji wnętrza panuje tutaj przytulna, niemal barowa atmosfera.

Biuro Universal Music Polska w Warszawie

Biuro Universal Music Polska, fot. fotomohito

Nowa siedziba Universal Music Polska to przestrzeń, w której panuje równowaga pomiędzy luźną atmosferą a korporacyjnym profesjonalizmem.

Na jednym z pięter biura Universal Music Polska zaprojektowana została specjalna strefa z kilkupoziomowymi trybunami, służąca zarówno kreatywnym spotkaniom, jak i indywidualnej pracy w mniej formalnych warunkach. Wyróżnia ją nastrojowe, ciepłe oświetlenie w formie rozgwieżdżonego nieba.

– Trybuny to strefa chilloutowa biura, która oprócz nastrojowego oświetlenia, charakteryzuje się wysokiej jakości systemem nagłośnienia oraz umieszczonym w centralnym miejscu monitorem – mówi arch. Ewelina Mężyńska z pracowni The Design Group odpowiedzialnej za projekt. - To kreatywna baza dla wszystkich pracowników, która ma służyć luźniejszym spotkaniom, odpoczynkowi, ale też i prezentacji premier teledysków. Właśnie dlatego strefę tę wyróżnia bardzo wysoka jakość audio video.

Biuro Syzygy i Ars Thanea w Warszawie

Biuro Syzygy i Ars Thanea w Warszawie, fot. Adam Grzesik

W przytulnych, stylowych wnętrzach biura SyzygyWarsaw i Ars Thanea w warszawskim kompleksie Moje Miejsce króluje głeboka zieleń. Koncepcję oraz spaceplan 1300-metrowego biura przygotowała firma Colliers, za projekt wykonawczy oraz realizację odpowiadali eksperci od fit-out z Tétris.

Strefy pracy indywidualnej przedzielone są stołami projektowymi do pracy kolaboracyjnej, przestrzeniami do odpoczynku – tzw. chillout spaces - i innymi miejscami do użytku wspólnego.

- Wspomaganie budowania relacji międzyludzkich i kształtowanie społeczności było jednym z kluczowych zadań nowego biura. W odpowiedzi - oprócz przestrzeni do współpracy nad projektami –zaprojektowaliśmy dużą, socjalną kuchnię, którą połączono ze strefą chillout. To przestrzeń gdzie, pracownicy mogą zjeść lunch lub wypić kawę, ale także zorganizować nieformalne spotkania i celebrować ważne momenty, zarówno osobiste, jak i firmowe sukcesy – mówi Zuzanna Jaszczuk, Senior Architect w Colliers.

Biuro GSK w Poznaniu

Biuro GSK Tech Poznań. fot. fotomohito

Biuro GSK w Poznaniu to ogromna inwestycja, której przyświecała dbałość o pracowników. Panuje tu wyjątkowa atmosfera, klimat do budowania relacji i kreatywnej pracy.

Przestrzeń została zaaranżowana w taki sposób, aby zapewnić środowisko umożliwiające różne aktywności w pracy. Wraz z najnowszymi trendami, w projekcie postawiono na innowacyjne połączenie standardowej przestrzeni biurowej z miejscami do spotkań. Efektem jest aż 9 stref do pracy kreatywnej z unikatowym wyposażeniem: huśtawkami, wiszącymi stołami, żywymi zielonymi ścianami i mobilnymi tablicami, które pozwalają dopasować przestrzeń pod potrzeby zespołów. Znalazły się także miejsca sprzyjające integracji: sale z piłkarzykami, playstation i przytulne kuchnie.

TP Bennett zrealizowała projekt GSK – przestrzeń biurową i współpracy, chillout room. Kantynę i strefę help lounge zaprojektowała Katarzyna Rut — architekt marki HOOF. Za realizację projektu odpowiedzialni byli Teodor Barciński i Aleksandra Szutarska z HOOF.

Biuro Vertiv Poland w Warszawie

Biuro Vertiv Poland w Warszawie, proj. Carbon Architecture, fot. Paweł Biedrzycki

Geometryczne formy, industrialne oświetlenie, mocne akcenty kolorystyczne i... serwerownia będąca jednocześnie showroomem marki - tak wygląda biuro Vertiv Poland projektu pracowni Carbon Architecture.

W biurze kompletnym nie mogło zabraknąć przestronnej kuchni z przytulną stołówką oraz chillout roomu, w którym można zregenerować organizm na sofie Le Monde (Noti) albo pograć w piłkarzyki. Nowoczesny charakter realizacji ocieplają drewniane wykończenia, energetyzujące tapety, mocne kolory oraz rośliny.

Realizacja powstała we współpracy z warszawskim Salonem Balma.

Biuro STM Cyber w Warszawie

Biuro STM Cyber projektu Interiors, fot. Piotr Krajewski

Już na samym wejściu do warszawskiej siedziby STM Cyber w Business Garden można poczuć awangardowy klimat. Za projektem stoi firma Interiors.

Pod względem funkcjonalnym biuro podzielone jest na dwie strefy: serce biura, czyli strefa wspólna, gdzie znajduje się miejsce spotkań (chillout, strefa gier i jadalnia) oraz pokoje pracy – pokoje poszczególnych działów, gabinety i pokoje spotkań – sala konferencyjna i silent room. Każde z pomieszczeń ma zarówno spersonalizowane wyposażenie, jak i sam wystrój wnętrza.

Każdy najmniejszy kąt biura ma swój charakter i niebanalne wykończenie, choćby silent room, w którym wykorzystano akustyczne panele zaprojektowane w motyw Pac-Mana.

W zależności od potrzeby można pracować na swoim stanowisku pracy stojąc lub siedząc, przejść do strefy chilloutu i zrelaksować się przy automacie do gier lub dobrej muzyce, bo w biurze STM Cyber dostępna jest nawet…. konsola DJ, albo wypić kawę i wymienić się doświadczeniami z kolegami przy stole z wygodnymi hokerami.

Biuro Kraft Heinz w Warszawie

Biuro Kraft Heinz, fot. Szymon Polański

Głównym założeniem projektu biura Kraft Heinz w kompleksie Empark Mokotów Business Park było stworzenie nowoczesnej przestrzeni zgodnej z tożsamością organizacji i jej flagowych marek.

Wnikliwa analiza sposobu pracy zaowocowała stworzeniem dużej strefy relaksu podzielonej na strefę cichą i bardziej swobody lounge. Cała ta strefa chillout jest dodatkowo zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszernej klubowej kuchni, którą dodatkowo można połączyć ze strefą lounge dzięki ruchomej przeszklonej ścianie. Dzięki temu zabiegowi firma zyskała atrakcyjną przestrzeń na potrzeby imprez firmowych, pokazów kulinarnych czy filmowych oraz innych aktywności.

Interbiuro zrealizowało prace fit-outowe dla najemcy Kraft Heinz w kompleksie Empark. Za projekt odpowiadał zespół Workplace.

Biuro Skanska w Warszawie

Biuro Skanska w Warszawie, fot. mat. prasowe

W biurze Skanska zlokalizowanym w warszawskim biurowcu Spark wśród licznych salek konferencyjnych, murali Olki Osadzińskiej i detali od grupy Kolektyf, znaleźć można zieloną strefę chillout.

Miejsce do odpoczynku i nieformalnych spotkań to pełna poduch drewniana trybuna, dopełniona ścianą z bogatą roślinnością i neonem z logo firmy. Projekt tego miejsca powstał we współpracy Workplace i Florabo.

Biuro ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białej

ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białe, fot. mat. prasowe Nowy Styl

Założeniem projektu biura ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białej była mieszanka ergonomicznych rozwiązań z wyjątkowym efektem wizualnym, który zachwyci pracowników i wesprze ich w codziennej pracy.

W biurze ICE Mortgage Technology znalazły się dwie strefy relaksu, w których pracownicy mogą zregenerować umysł i naładować baterie.

– Dla wielu organizacji z branży IT głośny, pełen życia game room jest standardem. Także i w tym przypadku dla klienta oczywiste było, że tego typu miejsce pojawi się w ich biurze. Oprócz typowego game roomu powstała również druga, alternatywna przestrzeń do relaksu z wygodnymi szezlongami LinkUP i huśtawkami z linii Tapa. To właśnie tam mogą udać się osoby, które potrzebują się wyciszyć i zregenerować. Widok z okna na piękne pasmo Beskidów dodatkowo temu sprzyja – mówi Anna Maciata, architektka Nowego Stylu – firmy, która wyposażyła biuro.

Biuro Axpo Polska w Warszawie

Biuro Axpo Polska w Warszawie, fot. fotomohito

Wnętrza nowego biura Axpo Polska w ekologicznym kompleksie The Warsaw Hub zaprojektowała pracownia BIT Creative.

– Do dyspozycji naszych pracowników będzie nie tylko wygodna przestrzeń biurowa, ale i wspólna strefa relaksu. Zawsze stawialiśmy na swobodną wymianę myśli i wzajemną inspirację. Jesteśmy pewni, że nowe biuro w jeszcze większym stopniu będzie sprzyjać rozwojowi spółki – mówiła Edita Alimanovic, Chief Operation Officer w Axpo Polska przed przeprowadzką.

Część rekreacyjna biura to duża kuchnia połączona z jadalnią i wygodnymi kanapami w kolorach brandingu, mniejsza kuchnia dla gości, strefa relaksu i gimnastyki wyposażona w drabinki i maty do jogi, pokój relaksu z fotelem do masażu, a wystrojem nawiązujący do kosmosu oraz pomieszczenie do gry w piłkarzyki.