Jak zredukować negatywne skutki siedzącego trybu życia? Pomóc może... aktywne siedzenie

"Siedzenie to nowe palenie" słyszymy coraz częściej. We współczesnym świecie nie sposób jednak z niego zrezygnować. Może jednak warto je przedefiniować? Pomysł na to ma marka Interstuhl.

Problemy z kręgosłupem, otyłość, brak energii, spadek nastroju – to tylko niektóre z negatywnych skutków siedzącego trybu życia.

Interstuhl, której produkty znajdują się w asortymencie HOOF, to marka, która postrzega krzesło nie jako mebel, a jako narzędzie pracy, które powinno wspierać, a nie przeszkadzać.

Krzesło Pure to alternatywa dla tradycyjnego krzesła biurowego. Inteligentna technologia Smart Spring zapewnia, że mebel idealnie dopasowuje się do każdego użytkownika przy maksymalnym ruchu.

Siedzimy w pracy i nie tylko – po pracy często spędzamy czas przed telewizorem lub scrollując treści w mediach społecznościowych. I choć nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to szkodliwe, trudno wyobrazić sobie rezygnację z siedzącego trybu życia w czasach międzynarodowych współprac online i galopującej cyfryzacji. Problem "siedzenia" można jednak rozwiązać – między innymi redefiniując krzesła. W jaki sposób?

Problemy z kręgosłupem, otyłość, brak energii, spadek nastroju – to tylko niektóre z negatywnych skutków siedzącego trybu życia. Nasze ciała nie są do niego przystosowane, a praca coraz częściej zmusza nas do siedzenia przez wiele godzin dziennie. Jeśli więc nie możemy uniknąć siedzenia – może warto je przedefiniować? Dostosować do naszych potrzeb i sprawić, by nie było tak szkodliwe? Oto, jak problem postrzega marka HOOF, zajmująca się dostarczaniem wyposażenia do nowoczesnych biur przyjaznych dla pracowników.

Poruszanie się w konserwatywnych, sztywnych ramach tego, co znane nie zawsze jest dla nas dobre. Wychodzimy z założenia, że aby zapewnić jak najlepsze warunki do pracy, musimy sięgać po innowacyjne rozwiązania, a czasem odważnie przełamywać schematy. Dlatego HOOF stawia na współpracę w partnerami o wizjonerskim podejściu do designu. Tak by służył użytkownikom i podążał za ich potrzebami. Jedną z takich marek jest firma Interstuhl, której motto przewodnie brzmi “Enjoy Seating Performance”. To podejście, które staramy się promować w czasach, gdy jesteśmy w większości skazani na siedzący tryb życia – mówi Katarzyna Salamonik-Zakrzewska, Marketing Director w HOOF.

Krzesło przyszłości

Czy coś tak wrośniętego w tkankę wnętrz jak krzesło można jeszcze przedefiniować? Okazuje się, że tak - a co więcej, to już się dzieje! Interstuhl to marka, która postrzega krzesło nie jako mebel, a jako narzędzie pracy, które powinno wspierać, a nie przeszkadzać.

Można powiedzieć, że siedzenie siedzeniu nierówne. Każde ludzkie ciało jest inne i każdy użytkownik inaczej odczuwa komfort siedzenia na krześle. Nie istnieje rozwiązanie "jedno krzesło dla wszystkich". Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni bardziej skupić się na “krześle zadaniowym” – krzesło można porównać do narzędzia pracy rzemieślnika – tylko z dobrymi narzędziami można wykonać powierzone zadania – wyjaśnia Christian Mueller, Sales Manager Poland, Baltic- and former CIS-States firmy Interstuhl.

Siedzenie od nowa?

Siedzący tryb życia jest źródłem wielu chorób cywilizacyjnych. Jaką receptę na rozwiązanie tego problemu dla pracowników biurowych oferuje Interstuhl?

Krzesło Pure, dzięki technologii Smart Spring, dopasowuje się do każdego użytkownika przy maksymalnym ruchu. fot. mat. prasowe

Siedzenie to nowe palenie”. Nie jest to oczywiście najlepsza wiadomość dla producenta rozwiązań do siedzenia. Dlatego Interstuhl sprawia, że siedzenie jest tak zdrowe, jak to tylko możliwe. W tym kontekście chcielibyśmy podkreślić jedno z naszych rozwiązań - krzesło "PURE", które wyznacza nowe standardy aktywnego, intuicyjnego i elastycznego siedzenia w biurze lub w domu. Jest to rewolucyjna alternatywa dla tradycyjnego krzesła biurowego. Koniec z regulacją – inteligentna technologia Smart Spring zapewnia, że krzesło idealnie dopasowuje się do każdego użytkownika przy maksymalnym ruchu – AKTYWNE SIEDZENIE – dodaje Christian Mueller.

Reasumując – od siedzenia nie ma ucieczki, jednak jego negatywnych skutków można uniknąć. Receptą jest nie tylko aktywność fizyczna czy wizyty u fizjoterapeuty, ale również – design sprzyjający odpowiedniej postawie.