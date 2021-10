Jaka powinna być akustyka w certyfikowanych biurowcach?

Boom na zielone budownictwo wyraźnie się rozwija. Z roku na rok oddaje się coraz więcej certyfikowanych obiektów biurowych. Większość nowych budynków zmaga się jednak z trudnościami związanymi z rozchodzeniem się dźwięku. Duży wpływ na trudności z akustyką budynków certyfikowanych mają aspekty konstrukcyjne.

Po pierwsze, wykorzystanie słońca do naturalnego oświetlenia oraz pasywnego ogrzewania wnętrz. Ogromne przeszklenia w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych oraz sufitach i odsłonięte betonowe ściany akumulacyjne w budynkach stanowią powierzchnie odbijające fale dźwiękowe. Ponadto przy tak dużym wykorzystaniu szklanych przegród często brakuje miejsca do montażu materiałów absorbujących dźwięk.

Po drugie, naturalna wentylacja oraz radiacyjne systemy grzewcze i chłodnicze zastępujące instalacje HVAC nie generują szumu tła, który dotychczas pełnił rolę maskującą dla prywatnych rozmów. Z drugiej strony, konieczne w tych systemach otwory wentylacyjne w ścianach budynków oraz, często, otwarte okna odpowiedzialne są za słabą izolację dźwięków dochodzących z zewnątrz, które mogą być bardzo uciążliwe.

Trzecim aspektem jest ewolucja formalna przestrzeni biurowej, która zresztą przyspieszyła gwałtownie w roku 2020 z powodu zmian społecznych wywołanych przez pandemię COVID-19. Najpierw tradycyjne, zamykane pokoje wyparte zostały przez hale open space. Następnie hale te również zmieniły swój charakter: dawne boksy („kubiki”) do pracy indywidualnej odeszły w niepamięć. Zastąpiły je rozległe otwarte pomieszczenia służące przede wszystkim do pracy zespołowej. Jeśli konieczne są stanowiska do pracy indywidualnej, to funkcjonują najczęściej w systemie hot desk i są umieszczane w przestrzeni wspólnej. Brak fizycznych przegród pozwala na lepsze doświetlenie wszystkich stanowisk oraz ułatwia komunikację i współpracę. Negatywnie jednak wpływa na środowisko akustyczne, ponieważ bez barier dźwięk swobodnie rozchodzi się we wszystkich kierunkach.

Konstrukcyjne problemy stanowią duże wyzwanie, jednak w każdym przypadku można znacząco poprawić akustykę obiektu przy wykorzystaniu produktów wykonanych z materiałów absorbujących dźwięk, zaprojektowanych specjalnie dla otwartych przestrzeni biurowych. Doskonałym przykładem są nowoczesne produkty krakowskiej firmy EcoAcoustic, wykonane z recyklingowanych paneli PET.

W ofercie firmy znajdują się elementy wykonane z paneli dźwiękochłonnych, umożliwiające montaż na ścianach i sufitach, na biurkach, oraz podwieszane i wolnostojące, pogrupowane w obrębie kilku designerskich kolekcji wzorniczych. Prócz tego, firma produkuje meble akustyczne – autorskie projekty mebli biurowych, w które wkomponowane są elementy absorbujące dźwięk. W tej grupie znajdziemy regały, lockery oraz stoły coworkingowe. Osobną kategorią są boksy akustyczne – mobilne kabiny i budki, zamknięte i otwarte, umożliwiające cichą pracę w skupieniu w każdym środowisku. Boksy są różnej wielkości i pomieszczą od jednej do 6 osób, zapewniając prywatność i izolację od dźwięków otoczenia.

Produkty z Krakowa wyróżniają się nie tylko wysoką skutecznością w tłumieniu dźwięków, lecz także nieprzeciętną ergonomią i estetyką, co zostało ostatnio docenione przez profesjonalistów – aż cztery kolekcje wzornicze produktów EcoAcoustic osiągnęły status finalistów w prestiżowym konkursie „Dobry wzór” 2021.