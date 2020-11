Jakich biur potrzebuje pokolenie Z?

Praca z młodymi ludźmi, którzy dopiero rozpoczynają karierę, pozwala spojrzeć na środowisko i kulturę pracy oczami osób, które nie mają jeszcze utartych ścieżek i nawyków zawodowych. Jaką wartość niesie to dla pracodawcy? W jakich biurach chcą pracować "zetki"? Mówi menedżer HR w polskim oddziale Cushman & Wakefield, Anna Trochim.

Przedstawiciele pokolenia Z, pracujący w polskim oddziale Cushman & Wakefield, stanowią 6% wszystkich pracowników. Wszyscy dołączyli do nas na przestrzeni ostatnich 3 lat i znajdują oni zatrudnienie w różnych obszarach firmy. Dużą część stanowią pracownicy obszaru finansowego z bardzo silnymi kompetencjami analitycznymi, ale reprezentanci tej generacji są również obecni w działach administracji, marketingu, a także w działach transakcyjnych.

Przedstawiciele młodego pokolenia charakteryzują się odwagą w dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami i jasno komunikują swoje oczekiwania, co z jednej strony jest dla nas, jako organizacji, wielką szansą na dalszy rozwój, ale z drugiej strony – stanowi nierzadko duże wyzwanie.

Tym, co wyróżnia „Zetki” już na etapie procesu rekrutacyjnego, jest duża śmiałość w zadawaniu pytań. Najczęściej młodzi ludzie są zainteresowani tym, jakie możliwości rozwoju daje im firma. Ważna jest dla nich, co potwierdzają również wyniki raportu „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra.”, możliwość elastycznej organizacji pracy w zakresie miejsca i godzin pracy. Dodatkowo zależy im na jak najlepszym poznaniu przyszłego przełożonego.

Z ciekawostek, jakie zaobserwowaliśmy podczas badania grup fokusowych do wspomnianego wyżej raportu, dla pokolenia Z ważne jest fizyczne środowisko pracy: dostęp do światła dziennego, jakość powietrza, lokalizacja biura oraz jego wyposażenie. Ostatnio udało nam się skonsolidować nasze warszawskie biura i parę miesięcy temu przeprowadziliśmy się do zupełnie nowej siedziby w The Warsaw Hub. Nasze nowe biuro w pełni odpowiada na potrzeby wszystkich pokoleń, w tym tych, sygnalizowanych przez przedstawicieli pokolenia Z. W biurze znajdują się nowoczesne stanowiska do pracy indywidualnej, przestrzenie do pracy projektowej z niskimi i wysokimi stołami, wyciszone budki telefoniczne oraz ponad trzydzieści sal spotkań. Ergonomię stanowiska pracy gwarantują elektryczne biurka pozwalające na dostosowanie wysokości mebli do wzrostu pracownika oraz umożliwiające pracę na stojąco. Nasi pracownicy mogą również korzystać m.in. z „Power Roomu”, czyli mini-siłowni, „Relax Roomu” wyposażonego w fotel do masażu, „Yoga Roomu”, pokoju rodzica z dzieckiem oraz maszyn vendingowych ze zdrową żywnością. Zautomatyzowane systemy rezerwacji sal, czujniki ruchu i wskaźniki zajętości pomieszczeń ułatwiają znalezienie wolnej przestrzeni i pomagają dbać o bezpieczeństwo pracowników. Nowoczesne systemy audio-video pozwalają na prowadzenie spotkań grupowych oraz udostępnianie ich online.