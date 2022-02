Jakie będą biura przyszłości? W centrum well-being i zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadkami zmian definiujących przyszłość budynków biurowych i systemów pracy. Za najbardziej wartościowe będą uznawane te miejsca, które na pierwszym miejscu stawiają ludzkie doświadczenie, komfort, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników.

Firmy szukają spersonalizowanych przestrzeni, dostosowanych do potrzeb pracowników i obecnego stylu pracy, które jednak wciąż mogą pełnić funkcję reprezentacyjnej i funkcjonalnej siedziby organizacji.

Wzrasta liczba miejsc, które oferują połączenie tradycyjnej przestrzeni biurowej z miejscami do odpoczynku, pracy zespołowej i pracy w skupieniu.

Na znaczeniu zyskuje wellness, rozumiany nie tylko jako dobrze zaaranżowana przestrzeń z dostępem do światła dziennego i odpowiednią akustyką, ale także takie rozwiązania jak zastosowanie wykładzin z recyklingowanych surowców, pozbawione chemii materiały wykończeniowe czy czyste powietrze wewnątrz biurowca.

ESG staje się trendem, który w najbliższych latach będzie jednym z najważniejszych czynników wpływających na zmiany na rynku nieruchomości biurowych.

Praca w trybie home office i hybrydowym są już stałymi elementami naszego życia zawodowego. Czy upowszechnienie pracy zdalnej oznacza, że należy obawiać się rewolucji w zapotrzebowaniu na rodzaj i wielkość powierzchni biurowej?

Po ostrożnym pierwszym kwartale minionego roku, w kolejnych miesiącach rynek biurowy zaczął wracać na stare tory, a pracownicy do biur. Najnowsze badanie GUS „Popyt na pracę" pokazuje, że zdalnie we wrześniu 2021 r. pracowało jedynie 5 proc. Polaków. W Warszawie odsetek ten był najwyższy i wyniósł 14 proc. O stabilnej sytuacji na rynku świadczyć może także znaczący odsetek renegocjacji umów najmu, który wyniósł ok. 40-55 proc.

(R)Ewolucja dzieje się dziś

W ciągu ostatnich dwóch lat właściciele firm dowiedzieli się bardzo dużo o funkcjonowaniu swoich biur, zmieniło się też podejście pracowników do pracy stacjonarnej. Zgodnie z deklaracjami, przy pracy zdalnej, częściowo lub w całości, może pozostać nawet do 60 proc. pracodawców, jednak jak wskazują najnowsze badania, dla 40 proc. pracowników praca zdalna wiąże się z większym zmęczeniem, a 37 proc. narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Biuro nadal jest potrzebne, jednak jego funkcja musi się zmienić. Firmy szukają spersonalizowanych przestrzeni, dostosowanych do potrzeb pracowników i obecnego stylu pracy, wciąż jednak posiadanie reprezentacyjnej i funkcjonalnej siedziby będzie ważnym elementem tożsamości firmy i czynnikiem przyciągającym pracowników do organizacji. Coraz częstsze staje się odejście od tradycyjnego wynajmu biur. Firmy poszukują krótszych, bardziej elastycznych umów, a wybór nieruchomości w dużej mierze uzależniają od tego, jak dobrze zaspokaja ona ich potrzeby.

Inna jest w tym wszystkim również rola zarządcy nieruchomości, który ma za zadanie nie tylko zadbać o dobry stan techniczny i finansowy nieruchomości, ale także bezpieczeństwo pracowników, zarządzanie relacjami oraz społecznościami i środowiskiem. Silna polityka środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego, która kiedyś była czynnikiem wyróżniającym na tle konkurencji, obecnie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu.