Po 2-letniej przewie design powrócił do Mediolanu. Targi Supersalone w nowej, kompaktowej formie okazały się dość rewolucyjne, odzwierciedlając zmiany, które zaszły na świecie w dobie pandemii. Jak zawsze jednak stanowiły istotny przegląd tendencji wzorniczych. Jakie trendy zdominowały w tym roku Mediolan?

Supersalone to wydarzenie specjalne pod egidą Salone del Mobile, które odbyło się w tym roku w Mediolanie.

Wyraźne trendy wzornicze obserwowane w Mediolanie to nacisk na zrównoważony rozwój i większa świadomość psychologii barw.

Domoteka tradycyjnie przygotowała przegląd tendencji wnętrzarskich w formie Raportu Wzorniczego Supersalone 2021, opracowany wspólnie z ekspertami.

W tym roku w mediolańskich targach wzięło udział 425 wystawców, a wydarzenie przyciągnęło 60 tysięcy odwiedzających.

Eksperci o trendach

– Domoteka jest jednym z największych centrów wyposażenia wnętrz w Polsce i jedynym, które ma tak szeroką ofertę designerskich marek cenionych na świecie za swoją jakość i awangardowe wzornictwo. Pozycja lidera zobowiązuje, więc po raz kolejny, jak co roku, Domoteka zaprosiła do współpracy ekspertów z branży wnętrzarskiej, by wspólnie opracować Raport Wzorniczy oparty na trendach z Salone del Mobile z Mediolanu. Cieszymy się, mogąc podzielić się tym materiałem z architektami, profesjonalistami i entuzjastami designu – mówi Agata Brzezińska, Head of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki.

Raport Wzorniczy Supersalone 2021 został przygotowany we współpracy ze specjalistami z branży, takimi jak: architekt Robert Majkut, fotograf trendów Michał Mazur (Trend Nomad), projektant Tomek Rygalik, specjalistka w obszarze workplace strategy Katarzyna Salamonik-Zakrzewska (HOOF) oraz architekt Roland Stańczyk.

Nacisk na zrównoważony rozwój

Przede wszystkim widoczny był nacisk na zrównoważony rozwój, który mocno zredefiniował myślenie o designie. Zdecydowanie na pierwszy plan wyszły przemyślane innowacje oraz projekty przyszłości. Wrażliwość ekologiczna przełożyła się m.in. na coraz szersze zastosowanie materiałów z recyklingu, a także ulepszanie wcześniejszych projektów zamiast kreowania zupełnie nowych. Duży wpływ na myśl wzorniczą miała też pandemia COVID-19, stąd większe zainteresowanie tematem bezpieczeństwa i higieny, a w praktyce – nacisk na materiały antybakteryjne oraz łatwe w czyszczeniu (zwłaszcza metal i szkło).

Psychologia barw

Również w obszarze kolorów, wzorów i form zaszły istotne zmiany. Dało się zauważyć rosnącą świadomość psychologii barw, a zwłaszcza ich kojącego wpływu na psychikę oraz osobisty komfort. Naturalne formy zdominowały wiele stoisk, a część firm zaproponowała nowe myślenie o luksusie, który dziś bazuje na wartościach prośrodowiskowych, radości z obcowania z przyrodą, aż wreszcie wykorzystaniu tradycyjnych technik rzemieślniczych.

Szczegółowy przegląd trendów z Mediolanu znajduje się w Raporcie Wzorniczym Supersalone 2021 dostępnym na stronie Domoteki.