Jakość, estetyka, technologia, funkcjonalność i przede wszystkim akustyka. Oto nowa sala koncertowa w Świebodzinie

Projekty takie jak sala koncertowa w Państwowej Szkole Muzycznej w Świebodzinie to połączenie nowoczesności, ergonomii i akustyki. W takich miejscach jak to dźwięk jest niezwykle istotny, ale architekci z pracowni PP ARCHIT nie zapomnieli również o widowisku muzycznym, jaki towarzyszy podczas każdego występu.

REKLAMA

Projekt nowej sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej w Świebodzinie to połączenie nowoczesności, ergonomii i akustyki.

Za projekt sali koncertowej w Świebodzinie odpowiada Wiesława Klim PP ARCHIT.

Wiesława Klim, PP ARCHIT: "Prace projektowe trwały kilka lat – od czystej kartki do pierwszego koncertu w oddanym do użytku obiekcie".

Państwowa Szkoła Muzyczna w Świebodzinie mieści się w dużej willi, położonej przy skrzyżowaniu głównej ul. Sulechowskiej i kameralnej ul. Paderewskiego. Jest to szkoła z bogatą historią, której początki sięgają 1947 roku, z siedzibą w obiekcie przy ul. Sulechowskiej 15 od 1969 roku. Według projektu pracowni PP ARCHIT powstała właśnie tam wielofunkcyjna multimedialna sala koncertowa z zapleczem technicznym, socjalnym i administracyjnym, połączona funkcjonalnie z budynkiem szkoły. W relacji do wielkości i lokalizacji, sala ma świetną akustykę oraz technikę estradową, zyskała przydomek „mała filharmonia”. Obecnie służy uczniom szkoły, nauczycielom, zaproszonym artystom, publiczności (ok. 180 miejsc), jest miejscem spotkań ludzi i kultury.

Poprzeczka wysoko postawiona

Dyrekcji Szkoły zależało na stworzeniu miejsca, które będzie synonimem jakości, estetyki, funkcjonalności a przede wszystkim świetnej akustyki. Architekci zaprosili do projektu akustyków mających swój udział w powstaniu NOSPR. Dodatkowo pracownia PP ARCHIT musiała zmierzyć się z relatywnie niewielką działką. Bardzo ważne było maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod nową salę.

Projekty takie jak sala koncertowa w Państwowej Szkole Muzycznej w Świebodzinie to połączenie nowoczesności, ergonomii i akustyk, fot. mat. AQForm

Skąd czerpaliśmy inspiracje? Wszystko, co widzieliśmy, doświadczyliśmy, przefiltrowaliśmy przez miejsce, otoczenie, oczekiwania inwestora i wymagania akustyczne nade wszystko. Prace projektowe, łącznie z prowadzeniem spraw formalno-prawnych i udziałem w procesie decyzyjnym, a potem intensywnym projektowym nadzorem autorskim, nad realizacją obiektu, trwały kilka lat – od czystej kartki do pierwszego koncertu w oddanym do użytku obiekcie - mówi architekt Wiesława Klim, PP ARCHIT.

W projekcie sali koncertowej zastosowano kilka nietypowych i ciekawych rozwiązań np. mocne „rozrzeźbienie” ustrojów akustycznych, które zrealizowano przy użyciu belek z klejonego drewna oraz strukturalnych płyt z malowanego MDF, zakomponowanych ażurowo. Dodatkowo ciemne szczeliny podkreślają przestrzenny efekt.

Oświetlenie podkreśla zaprojektowane formy

Projektowanie jest zawsze wieloaspektowe, jednak w tym wypadku funkcja obiektu wymagała położenia szczególnego nacisku na szeroko pojętą „akustykę” – szczelność / izolacyjność akustyczna, precyzyjne pochłanianie, odbijanie i rozpraszanie dźwięku, profesjonalna technika estradowa. To wszystko wymagało bardzo uważnego dobierania elementów technicznego wyposażenia wnętrz, m.in. elementów wykończenia oraz dobór odpowiednich opraw oświetleniowych.

Głównym elementem zespołu wejściowego jest reprezentacyjny wysoki hol z przeszkloną fasadą oraz antresolą o miękkiej łukowej formie, a także wyeksponowanym fortepianem, fot. mat. AQForm

Głównym elementem zespołu wejściowego jest reprezentacyjny wysoki hol z przeszkloną fasadą oraz antresolą o miękkiej łukowej formie, a także wyeksponowanym fortepianem. Całość, podkreślona kompozycją opraw oświetleniowych, stanowi wizytówkę miejsca.

W holu postawiliśmy na oprawy o łagodnej kolistej formie, które świetnie oddały klimat miejsca. Kinkiety o delikatnym świetle, podkreślające kształt i materiały wykończeniowe ścian. Na sufitach natomiast są duże okrągłe plafoniery różnej wielkości, dające gwarancję właściwego ciepłego oświetlenia wysokiego holu z antresolą, a także zestaw wielu drobnych subtelnych tub ledowych na długich zwieszakach, nadających kameralność wystawowo-wypoczynkowej „zatoczce” holu, przy wysokiej szklanej fasadzie i nad spocznikiem - mówi Wiesława Klim.

Dużym wyzwaniem było ogólne oświetlenie sali, oprawy z funkcją ściemniania, bez efektu olśnienia, miały być niewidoczne, bezgłośne, efektywnie oświetlać salę. Z tym zadaniem poradziły sobie oprawy Rafter points. Architekci osadzili je w szczelinach sufitu akustycznego. Dzięki temu sala jest równomiernie oświetlona.

Projekt sali koncertowej składa się z wielu elementów, które tworzą całość. Wnętrze musiało być nowoczesne, ale przy tym eleganckie, funkcjonalne i co najważniejsze spełniające wszystkie wymogi względem akustyki. Przysłowiową „kropką nad i” jest tu oświetlenie, które obok muzyki buduje nastrój podczas występu. Tu powstaje autorski teatr światła.