Jakościowa sztuka tylko w muzeum? Niezwykłe wnętrze warszawskiego butiku

W butiku Hawrot w warszawskim śródmieściu zagościła sztuka próby muzealnej. Projektantka Joanna Hawrot nawiązała współpracę z artystą Wojtkiem Sobczykiem, który własnoręcznie stworzył instalację we wnętrzach butiku.

Kopernika, równoległa do Nowego Światu, jest ulicą architektonicznych kontrastów. Stara, przedwojenna tkanka miejska funkcjonuje tu obok PRL-owskich bloków i nowoczesnych apartamentowców, które wyrosły na przykład na miejscu zabytkowego kina Skarpa. Charakterystyczny galeriowiec, najdłuższy dom przy Kopernika, ma imponujące witryny - „to one, wysokie na 6 metrów, zalane słońcem w pogodne dni zachwyciły mnie bardziej niż sama centralna lokalizacja” - mówi Joanna Hawrot, projektantka.

„Szyld HAWROT zawisł tu już parę lat temu, w pandemii musieliśmy na chwilę zmienić adres, ale kiedy tylko było to możliwe, znowu wróciliśmy na Kopernika, tym razem pod numer 18. Wtedy zobaczyłam potencjał tej przestrzeni na nowo - z jednej strony kameralna, była otwarta; miała w sobie coś z teatralnego pudełka, w którym można było aranżować sceny dla wędrujących pasażem przechodniów. Nie chodziło mi jednak o to, by działać płaskim obrazem, ale by zbudować głębię, dosłownie wciągać do świata HAWROT” - opowiada Joanna Hawrot.