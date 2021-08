Jan Sikora: Las uczy nas tego, że można budować inaczej

Organizowana przez Geberit 23. edycja konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2021” stała się doskonałym pretekstem do wielu dyskusji poszerzających horyzonty architektury. Autorytety, najbardziej opiniotwórcze osoby z branży podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat zrównoważonego budownictwa, środowiska naturalnego i roli człowieka w architekturze. W końcu za każdym projektem stoją przede wszystkim ludzie – ich pomysły, doświadczenia i historie.

W tym roku organizatorzy, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, znacznie wydłużyli czas na przesłanie prac. Konkurs to świetna okazja, by spróbować swoich sił w projektowaniu publicznych przestrzeni sanitarnych, a jednocześnie głębiej pochylić się nad problematyką projektu.

Nie olewamy natury

Cykl Rozmowy Naturalne powstał w związku z akcją NIE OLEWAMY NATURY, która jest inspirowana towarzyszącą konkursowi inicjatywą marki KOŁO – NIE OLEWAMY MIASTA. Ta idea została stworzona z wiary w możliwość zmiany świata, zaczynając od wprowadzania małych lokalnych inicjatyw.

Adresatami cyklu są przede wszystkim studenci uczestniczący w konkursie, jednak każdy, nawet osoba spoza branży, wyciągnie z niego coś dla siebie. Rozmowy inicjujące cykl przeprowadziła Ewa Trzcionka – wykładowczyni SWPS oraz School Of Form, ekoetyczka i doradczyni biznesowa. Jej rozmówcy, to tegoroczni jurorzy konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2021”: prof. Jan Sikora i prof. Ewa Kuryłowicz. To właśnie konkurs stał się punktem wyjścia dyskusji, które łączy tematyka natury i obecności człowieka w ekosystemie.

Rola współczesnego architekta

W 2020 roku ogrom rzeczy wytworzonych przez człowieka dorównał biomasie organizmów żyjących na naszej planecie. Jest to jasny sygnał, że nie mamy już rezerw czasowych, a zmiany należy wprowadzać natychmiast. Powszechnie wiadomo, że praca architekta polega na ciągłym tworzeniu nowych elementów technosfery, które są zupełnie odrębne od środowiska naturalnego. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób projektant powinien wykonywać swoją pracę,

by w jak najmniejszym stopniu przyczyniać się do katastrofy klimatycznej.

Sam konkurs porusza bardzo newralgiczne zagadnienie. Uczestnicy muszą stworzyć projekt toalety zlokalizowanej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – prawdziwego pomnika dzikiej przyrody. Króluje tam zasada leave no trace, polegająca na zacieraniu śladów obecności człowieka w taki sposób, by dziedzictwo naturalnie nie zostało naruszone.

Dr hab. Jan Sikora, który jest profesorem gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, a jednocześnie aktywnym zawodowo architektem prowadzącym pracownię Sikora Wnętrza, zachęca do tego, by młodzi architekci znaleźli swój własny głos. Podpowiada, że w czerpaniu inspiracji z natury nie chodzi o powierzchowne wykorzystanie przyrody i bezpośrednie przełożenie jej na nasz zmechanizowany język form, ale zrozumienie, że natura jest czymś zupełnie odrębnym i najczęściej komunikuje się z nami także poprzez ciszę. Człowiek musi się zmienić, żeby był w stanie dalej funkcjonować w środowisku.