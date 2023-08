Jan Sikora stworzył nowe studio Dzień Dobry TVN... w trzy tygodnie. Teraz chce, żeby był to standard

Minimalistyczne, loftowe, trudniejsze w odbiorze - tak o projekcie studia dla Dzień Dobry TVN mówi autor, Jan Sikora z pracowni Sikora Wnętrza. Rewolucyjne dla telewizji wnętrze i proces jego realizacji wyznaczyły nowe możliwości dla gdańskich architektów.

Dzień Dobry TVN zaprezentowało nową odsłonę studia w Warszawie.

Za projektem studia Dzień Dobry TVN stoi pracownia Sikora Wnętrza z Gdańska na czele z Janem Sikorą.

Jak mówi architekt, ten projekt wiele go nauczył, m.in. ekspresowej realizacji. Na podstawie tego doświadczenia w Poznaniu zrealizuje pilotażowe wdrożenie koncepcji w życie w ciągu 3 tygodni.

Dzień Dobry TVN rozpoczął nadawanie po wakacyjnej przerwie. Oprócz świeżych tematów prowadzący zaprezentowali nową odsłonę studia. Pracownia Sikora Wnętrza przeprowadziła pełen proces projektowy oraz realizacyjny: od pierwszych konsultacji, przez koncepcję, a skończywszy na wykonaniu pełnego fit-outu.

Skąd wybór pracowni z Gdańska?

Nowa dyrektor kanału TVN, Lidia Kazen, wraz z całym TVN Warner Bros. Discovery szukali pracowni, która jest kojarzona z odważnymi i nowoczesnymi działaniami. Dodatkowo, w niedalekim sąsiedztwie siedziby Dzień Dobry TVN znajduje się salon fryzjerski Sylwii Gaczorek naszego autorstwa, który zdobył 14 międzynarodowych nagród. Wydaje mi się, że łącząc te dwa punkty znajdziemy powód naszego angażu - zdradza Jan Sikora.

Stacja oczekiwała minimalistycznego, powściągliwego, lekko loftowego studia, które wytyczna nowy standard. Jak mówi architekt, zaproponowano studio, które zrywa z typową estetyką programów telewizyjnych w Polsce.

Nasz projekt wywołał poruszenie w sieci. Okazało się, że wnętrze, które nie jest krzykliwe, przegadane i efekciarskie, przez co trudniejsze w odbiorze, ma zostać zaprezentowane masom przed tv. To nie jest suknia w cekiny, a suknia z klasą. To co obserwuję w tv, nie jest przykładem dobrego gustu. Chciałem to zmienić - mówi Sikora.

Nowa dyrektor programowa, Lidia Kazen, wraz z całym Discovery Warner Bross szukali pracowni, która jest kojarzona z odważnymi i nowoczesnymi działaniami, fot. Tom Kurek

Wyzwania, które niosą innowacje

Okazuje się, że stworzenie w pełni mobilnej przestrzeni z uwzględnieniem odpowiedniej akustyki i ruchu kamer nie jest prostym zadaniem.

Studio zawiera zupełnie inny układ funkcjonalny niż wcześniej. Wprowadziliśmy m.in. szyny, na których mogą być umieszczone elementy scenograficzne. Pojawiła się też strefa newsowa - zdradza architekt i podkreśla, że rzeczywistość fizyczna i rzeczywistość ekranu to dwie zupełnie inne rzeczy. - My musieliśmy je w tym projekcie połączyć. Od kulis był to niezwykle złożony proces. Natomiast widzowie zobaczą bardzo prosty projekt z niewielką liczbą mebli.

Prace nad projektem były niezwykle intensywne. Półroczny proces przygotowawczy przerodził się w... trzytygodniową realizację.

Stacja TVN oczekiwała minimalistycznego, powściągliwego, lekko loftowego studia, które wytyczna nowy standard, fot. Tom Kurek