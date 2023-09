Japońska restauracja pod wiaduktem kolejowym w Gorzowie. Inspiracją był... cień

Nisze pod wiaduktem kolejowym w Gorzowie Wielkopolskim zamieniły się w elegancką japońską restaurację Nasu. We wnętrzach lokalu króluje naturalność i prostota rodem z kraju kwitnącej wiśni.

W Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Nadbrzeżnej 2 pod wiaduktem kolejowym powstała japońska restauracja Nasu.

Za projekt wnętrz odpowiada Cudo Studio, zaś za identyfikację wizualną - Hart Studio.

W niszach nasypu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim we wrześniu 2023 r. otwarto japońską restaurację Nasu. Naturalne materiały, proste kształty, elegancja ale bez zbędnego przepychu - na te elementy we wnętrzach postawili architekci z pracowni Cudo Studio.

Niszowy lokal

Lokal jest długi na 3 nisze, ale bardzo wąski, co w dużym stopniu zdeterminowało układ funkcjonalny. W pierwszej znajduje się sushi bar, gdzie sushi masterzy przygotowują dania na oczach gości. Jest to także część najbardziej przystosowana do wieczornych spotkań przy drinku. Po obu stronach lokalu znajdują się wygodne tapicerowane sofy, a także strefa z designerskimi fotelami. W niszy środkowej znajduje się serce konceptu, czyli kuchnia. Jest częściowo otwarta, przez co goście mają możliwość podejrzenia kucharzy podczas ich pracy. Podobnie jak poprzednio, tu także znajduje się bar, jednak tym razem jest to miejsce ukierunkowane na przyrządzanie wyjątkowych drinków i innych napojów.

Trzecia nisza oferuje przestrzeń idealną pod każdy event. Jej kameralny charakter i luźniejsza aranżacja umożliwiają przyjmowanie gości podczas ich prywatnych przyjęć. Dodatkowym atutem jest specjalnie przygotowana przestrzeń dla sushi mastera, który pełni rolę prywatnego kucharza.

Cień i naturalność

“Pochwała Cienia” Jun'ichirō Tanizakiego ukazuje, jak cień, mimo swojej pozornej nieobecności, jest nieodłączną częścią japońskiej kultury i estetyki. Zainspirowani tym dziełem, projektanci wnętrz postanowili wykorzystać to pojęcie w tworzeniu projektu oświetlenia. Podświetlane sklepienia, łuki przejść, działają zbawiennie na wnętrze ukazując grę światła i wyciągnie struktur na pierwszy plan.

Podobnie jak w kuchni, we wnętrzu nie ma miejsca na półśrodki - wszystko wykonane jest z użyciem wysokiej jakości produktów. Całość, mimo swojego nowoczesnego wyglądu, tworzy niezwykle ciepły klimat i jest dopracowane w najdrobniejszym szczególe. Inwestorzy postarali się, aby nawet sztućce i zastawa zostały specjalnie sprowadzone z Japonii, dzięki temu goście mogą w pełni poczuć unikalność tego miejsca. Metoda opalania drewna Shou Sugi Ban, przeważający minimalizm, proste linie i oszczędność w detalach i dekoracjach. Naturalne materiały jak drewno, kamień, skóra w połączeniu z koncepcją "less is more" jest tu wyjątkowo ważna.