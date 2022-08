Japoński gigant modowy wchodzi do Polski. Sklep zajmie dwa piętra w Domach Towarowych Wars Sawa Junior

UNIQLO przygotowuje się do otwarcia sklepu w formule pop up store w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w centrum Warszawy. Będzie to pierwszy stacjonarny sklep marki UNIQLO w Polsce. Otwarcie zaplanowane jest na jesień br.

