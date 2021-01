Japoński minimalizm i lastryko w eleganckim projekcie od modeko.studio

Naturalne materiały, ruchome ściany, inspiracje japońską architekturą, designerskie meble oraz... dużo lastryko. Elegancki projekt wnętrza na Kaszubach spod kreski modeko.studio intryguje odważnymi rozwiązaniami i wysmakowanymi detalami.

REKLAMA

Z pewnością harmonia w aranżacji wnętrz bliska zasadom japońskiego minimalizmu sprzyja wyciszeniu i odzyskaniu równowagi. Doskonale wiedzieli o tym zarówno architekci

z modeko.studio, jak i przyszli właściciele komfortowego, nowoczesnego, prawie trzystumetrowego domu położonego pośród kaszubskich łąk i lasów.

- Zaczynając pracę nad projektem poznajemy potrzeby i sposób życia inwestorów. Bo to człowiek jest początkiem projektu. Dom odzwierciedla jego charakter i pasje. Lubię rozmawiać i spotykać się z ludźmi, słuchać ich historii. Chcę wiedzieć, jak rozpoczynają dzień, jaką lubią muzykę lub jaki kraj ostatnio odwiedzili. Tak było i w przypadku projektu domu na Kaszubach – opowiada architekt, właściciel modeko.studio - Paweł Łęczycki.

- Styl wnętrza inspirowanego japońską harmonią i porządkiem był bliski przyszłym mieszkańcom. To był punkt wyjścia do tego, co stworzyliśmy w trakcie pracy nad projektem – przyznaje architekt. W domu panuje stylistyczna spójność. Drewniane, ażurowe elementy to motyw powtarzający się w każdym pomieszczeniu. Podobnie jak i biało-czarne, graficzne lastryko. Dom dzięki ogromnym oknom

i przeszkleniom wewnątrz pozostaje otwarty na naturę i naturalne światło, które zalewa wnętrze i jest źródłem energii, ma wpływ na nastrój oraz sposób postrzegania domowej przestrzeni.

Projekt zakłada wiele asymetrycznych rozwiązań, przesuwane drzwi, skrytki. To sprawia, że układ pomieszczeń jest ruchomy, zmienny, a aranżacja gładko podąża za funkcją wnętrza.

Kolory natury

Architekci zdecydowali się na naturalne materiały oraz kolorystykę. Dzięki temu jeszcze bardziej widoczna jest symbioza domu i jego wnętrz z przyrodą wokół. Materiały pochodzące z natury, takie jak stal, drewno i kamień są ponadczasowe i pięknie się starzeją. We wnętrzu dominują barwy, które odszukać możemy w widoku z okien: brąz, czerń, szarość, błękit i zieleń. Wprawne oko dostrzeże również mocniejsze kolorystyczne cytaty z japońskich ogrodów – koralowe poduszki, czy też chabrowe krzesła w jadalni - Luz Chair projektu Bernharda Mullera i Cagdasa Sarikaya dla marki More.

Gra pozorów i kontrastów

W projektach modeko.studio lustra odgrywają ważną rolę. - Lubimy lustra. Powiększają przestrzeń. Bawimy się iluzją, którą tworzą – przyznaje architekt Paweł Łęczycki. Pięknym elementem dekoracyjnym w holu, przedmiotem, który już od progu wprowadza nas w klimat wschodniej estetyki jest okrągłe jak wschodzące słońce na fladze Japonii lustro. Jest ono zdobione ażurem wykonanym

w litym drewnie i stoi w tle stalowej, minimalistycznej czarnej konsoli. Lustra we wnętrzu pełnią też rolę funkcjonalną. Na przykład w korytarzu, w strefie wejścia – lustrzane są fronty dużej dwustronnej szafy na odzież wierzchnią (dostęp do niej jest zarówno od strony holu jak i garażu). Dzięki nim mebel

o dużym gabarycie wygląda naprawdę lekko.