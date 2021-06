Jasne wnętrza, przestrzeń i subtelna ręka przewodnika. O designie sklepów HalfPrice

Ekspansja sklepów HalfPrice spod szyldu CCC trwa w najlepsze. Gdy wszyscy pytają markę o plany rozwoju, my przyjrzeliśmy się bliżej designowi sklepów.

REKLAMA

W pierwszym miesiącu funkcjonowania sieci HalfPrice w Polsce odwiedziło ją ponad 500 tys. klientów.

Aktualnie pod tą marką działa już 13 sklepów, w tym najnowszy flagowy salon w stołecznym domu towarowym Wars.

Wnętrza sklepów mają być jasne, przejrzyste, nienarzucające się klientom i dające im przestrzeń do swobodnych zakupów.

Wszystkie sklepy HalfPrice realizowane są w tym samym standardzie wizualnym, który jest efektem współpracy działu wewnętrznego z firmą DLG STUDIO Dominika Ladowska-Golus. Salony zajmą część dotychczasowej powierzchni sklepów CCC - standardowo ich metraż będzie wynosić 1-2,5 tys. mkw.

- Podstawowym założeniem przy tworzeniu salonów było opracowanie przyjaznego wnętrza z prostym i funkcjonalnym wyposażeniem, gdzie jasna i spójna przestrzeń stanowi tło dla głównej bohaterki, czyli naszej unikalnej i zróżnicowanej oferty. Tak przygotowany koncept w subtelny sposób wprowadza klienta i nawiguje go po wszystkich działach - mówi Justyna Huriez, kierownik działu projektowego w Grupie CCC.

Projektując wnętrza sieci HalfPrice twórcom zależało na stworzeniu przestrzeni, która sprzyja satysfakcjonującym zakupom, i w której odnajdą się wszyscy poszukiwacze okazji, niezależnie od grupy wiekowej. - Na bazie tych założeń powstała koncepcja jasnego, spokojnego wnętrza, które stanowi tło dla markowych produktów. Wyróżnia je biel, złamana i urozmaicona ciekawym wzorem tapet na ścianach i lekką szarością posadzki. Zadbaliśmy również o to, aby część salonu, w której można przymierzyć ubrania, była jasna i przejrzysta. Postawiliśmy na komfortowe wnętrze, stonowane kolory i duże lustra, które optycznie powiększają pomieszczenie - mówi Huriez. - HalfPrice to unikalny koncept, który dostarcza klientom nie tylko szeroką gamę produktów znanych marek, również tych premium, ale także, dzięki przejrzystemu układowi sklepu, zapewnia najwyższej jakości doświadczenia zakupowe. Jednocześnie dbamy o to, aby każdy kto odwiedzi naszą przestrzeń, czuł się w niej komfortowo i swobodnie - dodaje.